La La Anthony a des “ yeux laser ” pour Bitcoin

La La Anthony. (Crédit photo: Tomas Herold)

La liste des célébrités rejoignant Bitcoin continue de s’allonger, tout comme le nombre de nouveaux investisseurs particuliers. Bien sûr, Elon Musk, à toutes les apparences, a déplacé la valeur de BTC au moins deux fois avec son soutien vocal. Jack Dorsey, Richard Branson y Mark Cuban han sido citados en su apoyo como indicadores del mercado humano, pero otros artistas y personalidades notables se han sumado palpablemente al fervor en línea: Mike Tyson, Snoop Dogg, Kanye West, Steven Seagal y Maisie Williams, entre autres. elles ou ils.

L’actrice, productrice, auteure à succès du New York Times et entrepreneur La La Anthony s’est associée à Gemini Exchange et soutient Bitcoin, non seulement comme un moyen de construire ses propres finances, mais comme un moyen d’aider à combler le fossé de la richesse intergénérationnelle. . Parmi les familles noires et latino-américaines aux États-Unis

Dans un récent post sur son Instagram (où vous avez presque 12 millions d’abonnés ), La La a déclaré: «Aider à créer une richesse générationnelle parmi les familles noires et latino-américaines comme moi a toujours été ma mission. J’ai récemment été présenté à l’équipe @Gemini et je suis ravi d’en savoir plus sur les crypto-monnaies et d’aider mes amis et ma famille à planifier leur avenir financier. ”

Nous avons rencontré La La pour découvrir ce qui motive son partenariat d’influence avec Gemini et pourquoi elle croit en Bitcoin.

La La Anthony en Gémeaux. (Crédit photo: La La Anthony, Instagram)

BZ: Quand avez-vous découvert Bitcoin pour la première fois?

La La: «J’entends parler de (Bitcoin) depuis un moment, mais je ne savais pas si c’était une mode dans l’industrie ou non. Après avoir étudié le marché et discuté avec différents investisseurs, j’ai décidé de commencer à investir il y a environ six mois ».

Quel était le timing de l’ampoule sur Bitcoin?

“Mon moment d’ampoule était de regarder Bitcoin continuer à gagner en valeur et en vitesse!”

Quelle est selon vous l’opportunité dans cette longue course haussière sur BTC?

«Je vois cela comme une opportunité d’investir et de voir l’argent croître. Je pense que les gens devraient vraiment prêter attention et se renseigner sur les opportunités que Bitcoin peut offrir. ”

Une expérience avec NFT? Avez-vous un intérêt à en faire un?

“Je suis vraiment intéressé par la création de NFT et je recherche un partenaire pour m’aider à créer et à investir.”

Avez-vous converti l’un de vos amis en Bitcoin?

“J’en parle tout le temps avec mes amis et ma famille et je les encourage à investir autant que possible.”

Avez-vous des “yeux laser”? Pensez-vous que BTC atteindra 100k cette année?

«Je pense vraiment que oui. Je suis impatient de voir jusqu’où cela ira. Je pense que cela ira au-delà de 100 000! ”

Anthony a ajouté qu’elle croyait également en Ethereum, en disant:

“Bitcoin et Ethereum sont mes options.”

Une bonne option, étant donné que la BTC et l’ETH ont reçu un coup de pouce lundi lorsque Visa a annoncé qu’elle commencerait à utiliser un stablecoin soutenu par USD pour résoudre les paiements sur son réseau.

“C’est formidable de voir des célébrités comme La La commencer à découvrir le bitcoin comme une protection contre tout le chaos et l’incertitude du monde d’aujourd’hui”, a déclaré Tyler Winklevoss, PDG de Gemini, “alors que les gouvernements continuent d’imprimer de l’argent, les investisseurs affluent vers le bitcoin pour se protéger contre. inflation imminente. ”

Comme nous en avons discuté dans un article précédent, même si Bitcoin oscille autour de 59000 $, les sondages et les analystes appellent à une forte augmentation du Bitcoin si même une petite partie du paquet de secours COVID de 1,9 billion de dollars de l’administration Biden est versée par des investisseurs de détail. dans les achats de crypto-monnaie.

Anthony suit la tendance dans son intérêt pour la création de jetons non fongibles (NFT). Les NFT sont utilisés pour tout, des cartes de sport aux beaux-arts, et toute personne dont l’image est aussi précieuse que La La a un marché potentiel pour créer quelque chose d’unique et d’attrayant pour les collectionneurs et les investisseurs de NFT.

Si La La Anthony n’est pas encore harcelée par les plateformes NFT, elle le sera sûrement après cette interview. Bien sûr, Nifty Gateway appartient à la société mère de Gemini, donc peut-être que de nouveaux objets de collection crypto liés à La La seront bientôt sur le marché.

La La est surtout connue pour son rôle de Lakeisha Grant dans l’émission à succès “Power”, qui a conclu sa sixième et dernière saison sur Starz en 2020. Depuis lors, Anthony a rejoint le casting de “The Chi” de SHOWTIME et a annoncé qu’il jouerait le rôle principal. dans le drame indépendant Gypsy Moon avec Lena Headey et Sam Worthington. La La s’est également associée à Issa Rae pour produire la prochaine comédie d’horreur d’Universal Pictures, Juju.

Les célébrités sont un facteur X dans les crypto-monnaies, car le concept de célébrité lui-même est assez nébuleux. Musk est en quelque sorte une célébrité et a clairement influencé les prix avec ses tweets, mais il demande à Tesla de mettre son message en action en permettant aux consommateurs d’acheter des véhicules Tesla avec BTC.

La tendance à utiliser des influenceurs et des célébrités est toujours populaire, même en dehors de Bitcoin. YouTuber Philip DeFranco a récemment annoncé son partenariat avec Lolli, ainsi que son investissement personnel dans l’entreprise et sa foi dans les dividendes cryptographiques qu’ils offrent aux acheteurs qui effectuent des achats. Serena Williams, Ashton Kutcher et Michelle Phan sont également des investisseurs célèbres qui ont montré leur soutien.

La plupart des célébrités ne déplaceront pas les marchés, mais elles peuvent atteindre des personnes qui n’ont pas fait partie de la bulle d’information cryptographique. En d’autres termes, le monde plus large que nous devons atteindre pour soutenir cette croissance dont jouissent les crypto-monnaies. Des influenceurs comme Anthony présentent les crypto-monnaies à un nouveau public qui ne sait peut-être presque rien sur Bitcoin et aident les gens à accepter et à comprendre le potentiel de la monnaie numérique.

Le point d’Anthony concernant la réduction de l’écart de richesse intergénérationnelle est valide et une extension logique de l’objectif visé par Bitcoin de perturber les divisions et de démocratiser l’accès que la finance traditionnelle a refusé à la plupart des gens dans le monde.

L’engagement des célébrités est une extension naturelle de l’intégration de la crypto-monnaie en 2021. Vous n’avez pas besoin d’avoir un impact immédiatement quantifiable sur le marché pour profiter au monde de la crypto en apportant une nouvelle énergie, de nouvelles voix, des perspectives différentes et de nouvelles idées au concept de monnaie. Numérique. , un concept basé sur la croyance par conception, et compte tenu des performances des 12 derniers mois, nous pouvons nous attendre à ce que davantage de célébrités regardent au laser et commencent à promouvoir le Bitcoin et les crypto-monnaies en tant que concept.

L’histoire est apparue à l’origine dans la crypto Benzinga.