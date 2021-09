La La Anthony révèle ce qu’il y a dans son sac

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. Si vous achetez quelque chose via notre code QR ou nos liens, E! fait une commission sur votre achat. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Entre être invitée dans la saison 2 de “Wu-Tang: An American Saga” de Hulu, élever sa famille et voyager pour divers projets, ce n’est pas une surprise La La Anthony sait emballer en conséquence ! Avant la Fashion Week de New York, l’actrice a confié en exclusivité à E! tout ce qu’elle garde dans son sac fourre-tout Louis Vuitton et comment elle se sent au mieux avec un emploi du temps si chargé.

“Le meilleur conseil que je puisse donner pour se sentir mieux est de s’aimer de l’intérieur”, a expliqué la star de Chi. “Si vous avez de l’amour en vous, vous le diffusez vers ceux qui vous entourent. Lorsque vous avez confiance en qui vous êtes, cela se voit dans tout ce que vous faites. Travailler sur votre moi intérieur est la meilleure recette pour être authentique.”

Ci-dessous, découvrez les incontournables de La La, et n’oubliez pas de consulter la saison 2 de “Wu-Tang: An American Saga” de Hulu, qui sort aujourd’hui, avec de nouveaux épisodes tous les mercredis!