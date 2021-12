LA Lakers et Microsoft publient un pack Halo étonnamment faible

Image: LA Lakers

Pendant une journée seulement ce week-end, à un seul endroit, les Lakers de Los Angeles et Microsoft vendaient un étrange bundle Halo Infinite qui, en 2021, a été happé par les fans/revendeurs presque immédiatement.

Le pack, disponible uniquement lors du match à domicile des Lakers contre les Clippers samedi – un match qu’ils ont perdu 119-115, dans une arène qui est sur le point d’être renommée d’après une entreprise de cryptographie – comprenait un maillot, un contrôleur et une figurine Master Chief.

Voici à quoi cela ressemblait :

C’est un maillot régulier des Lakers, sans coloris ni logos spéciaux. C’est un contrôleur Lakers sans aucune mention de Halo (bien qu’il soit vrai que ce serait bien si Xbox pouvait sortir plus de contrôleurs sur le thème de l’équipe). Et c’est une vieille figurine de Master Chief que vous pouvez acheter n’importe où.

Assez paresseux ! Faites-moi plaisir une minute ici, car il s’agit d’un coin bien usé de ma timonerie, mais Microsoft et les Lakers ont eu des années pour se préparer pour ce moment, puis quelques mois bonus en plus lorsque le jeu a été retardé, et ils ne pouvaient pas pousser un peu plus fort ? Regardez ce qui s’est passé la dernière fois qu’un jeu Halo est sorti et qu’ils voulaient faire une collaboration sportive !

Alors que celui-ci aurait été plus facile à organiser – Microsoft avait été le principal sponsor des Sounders depuis leur création et les couleurs vertes de l’équipe correspondaient déjà à celles de Xbox/Halo – il avait toujours au moins un logo Halo 5 sur le devant.

La seule chose qui différencie ce maillot des Lakers de tout autre que vous achèteriez (ou personnaliseriez vous-même) est le fait qu’il comporte trois chiffres, car les règles de la NBA stipulent que les joueurs ne peuvent choisir qu’entre 0-99 (à l’exception de 69, ce qui aucun joueur n’a jamais porté de lmao), ce qui signifie que si vous vouliez personnaliser votre propre maillot, vous pourriez y mettre MASTER CHIEF mais pas le 117.

Je comprends que vous ne pouviez pas faire un maillot vert des Lakers pour des raisons des Boston Celtics, mais ils auraient sûrement pu faire quelque chose pour pimenter cela. Mettez la figurine Master Chief dans un maillot des Lakers. Remplacez le patch sponsor des Lakers par un Halo, juste pour ce pack. Quelque chose!

En effet, la seule chose vraiment intéressante pour ce pack était son prix. Les maillots de style Swingman comme celui inclus dans ce pack se vendent à eux seuls 120 $, donc étant donné que cela comprenait également un contrôleur Xbox pour 140 $, c’était une très bonne affaire.

Ce n’est pas que l’épargne ait été la principale raison pour laquelle ils se sont vendus presque instantanément et ont commencé à apparaître sur des sites Web tiers, bien sûr. Nous vivons dans un paysage infernal de la revente où personne n’achète plus ce qu’il veut, ils achètent seulement des choses en espérant que quelqu’un d’autre les veuille plus et paiera en conséquence, donc personne n’aurait dû être surpris de les voir se vendre pour 500 à 600 $ sur eBay au cours du week-end, même après tout ce que je viens de dire.