La lampe intelligente D2 de Yeelight débarque aux États-Unis et vous pouvez l’obtenir à 50 % de réduction

Yeelight fabrique certaines des meilleures ampoules LED intelligentes que vous pouvez acheter aujourd’hui, et la marque fabrique également des lampes de bureau et des solutions d’éclairage ambiant. Son dernier lancement aux États-Unis est la D2 Smart Lamp, une lampe de chevet avec 16 millions de couleurs et une température de couleur réglable (1700K à 6500K).

La lampe dispose d’une connectivité Wi-Fi et Bluetooth et s’intègre à Google Assistant, Alexa ou HomeKit, vous donnant la possibilité de l’allumer ou de l’éteindre, de changer les couleurs et plus encore avec votre voix. Vous pouvez également coupler la lampe avec l’application Yeelight et configurer des horaires, des profils de couleurs et régler la luminosité. Le D2 comprend des commandes gestuelles en haut pour l’alimentation et en bas pour changer les couleurs et la luminosité sans avoir à utiliser votre téléphone ou un assistant numérique.

La lampe de chevet D2 est disponible sur d’autres marchés depuis plus d’un an maintenant, et elle fait maintenant ses débuts aux États-Unis pour 60 $. Dans le cadre du lancement, Yeelight offre aux lecteurs d’Android Central la possibilité de récupérer la lampe pour 30 $ – 50 % de réduction sur son prix de vente au détail. Utilisez simplement le code promo ANDROIDCENTRAL à partir du lien ci-dessous, et vous pouvez mettre la main sur le D2 pour 30 $.

L’offre est valable jusqu’au 22 septembre, donc si vous recherchez une lampe de chevet intelligente avec intégration Assistant ou HomeKit, vous devrez agir rapidement. Et si vous souhaitez voir ce que la marque a d’autre à offrir, j’ai rassemblé les meilleurs produits Yeelight.