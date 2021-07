La lampe intelligente de Xiaomi avec WiFi et RVB est de retour sur Amazon et ne coûte plus que 35 € | La technologie

in

Si vous souhaitez contrôler l’éclairage de votre maison avec une lampe baladeuse, cette proposition Xiaomi est désormais disponible sur Amazon, à un prix très attractif.

le lampes intelligentes avec LED RVB Ils sont très pratiques car l’éclairage s’adapte à vous, et non l’inverse. Vous pouvez choisir la couleur et l’intensité que vous souhaitez, elles sont donc idéales pour créer des environnements, décorer ou comme lampes de chevet.

La Lampe Xiaomi MUE4093GL avec LED RVB Il est désormais disponible sur Amazon au prix de 35,93 euros, avec la livraison gratuite en 24h, et tous les avantages d’Amazon.

Ce produit Xiaomi est avant tout une lampe : vous choisissez la lumière blanche, l’intensité que vous souhaitez, et vous pouvez l’allumer et l’éteindre manuellement avec un seul bouton, comme au bon vieux temps, si vous le souhaitez.

Comme vous pouvez le voir sur la photo de couverture, son Ampoule LED RVB avec 16 millions de couleurs Il peut être personnalisé et programmé avec une application depuis votre mobile, il a donc un nombre infini d’utilisations.

Il est idéal pour créer des ambiances romantiques ou festives, ou pour éclairer une salle de jeux, ou alors Flux sur YouTube ou TikTok.

Ampoule LED de haute qualité de Xiaomi ne produit pas de reflets, n’éblouit pas et n’émet pas de lumière bleue, il est donc aussi fortement recommandé de l’utiliser comme lampe de chevet :

N’oubliez pas que vous ne pouvez pas seulement changer la couleur. Aussi régler la luminosité et l’intensité de la lumière, vous avez donc un contrôle total sur l’éclairage.

Un autre avantage de la connexion au mobile est que est compatible avec Google Assistant, Alexa et Siri. ça veut dire que c’est possible contrôlez-le avec votre voix.

Vous pouvez également le programmer pour changer de couleur ou d’intensité, à certains moments de la journée. Sa consommation est faible, entre 7 et 9 W.

C’est un produit intéressant à un prix abordable, et avec toutes les garanties de Xiaomi et d’Amazon.

