La lampe Symfonisk de deuxième génération d’Ikea ​​et Sonos fuit en ligne avec la prise en charge d’AirPlay 2

Les haut-parleurs de lampe de table Symfonisk de deuxième génération d’Ikea ​​ont fuité en ligne grâce à un guide portugais trouvé par un utilisateur de Reddit. La lampe Symfonisk de deuxième génération devrait présenter un nouveau design qui rationalise la base de la lampe du haut-parleur et ajoute la possibilité d’échanger différents styles d’abat-jour (via le Verge).

Selon la boutique du guide, il note que le Symfonisk de deuxième génération se connecte au réseau Wi-Fi, prend en charge AirPlay 2 d’Apple et dispose d’un son stéréo lors de l’acquisition de deux lampes.

« Les haut-parleurs Wi-Fi Symfonisk sont le résultat d’une collaboration entre Ikea et Sonos afin qu’ils puissent facilement s’intégrer avec d’autres articles Sonos. Vous pouvez écouter de la musique, des podcasts et la radio via Wi-Fi sans interruption des appels téléphoniques ou des notifications. La musique continue de jouer même lorsque votre téléphone ou votre tablette n’est pas là. Contrôlez chaque enceinte individuellement pour diffuser de la musique dans une pièce et un livre audio dans une autre, ou groupez les enceintes et diffusez le même son dans toute la maison.

Le document de support présente deux options de teintes différentes : une option de verre cylindrique et une nouvelle option de tissu translucide. Les deux seront disponibles dans des schémas de couleurs noir et blanc et coûteront 20 € chacun, tandis que le composant de haut-parleur principal coûtera 129 €. À titre de comparaison, la lampe de table Symfonisk originale coûte 179 $.

Cette nouvelle lampe de table n’a pas encore été annoncée par Sonos ou Ikea, et nous vous tiendrons au courant quand cela arrivera.

Sonos augmente les prix de la majorité des produits

Alors que cette nouvelle lampe vient de fuir, Sonos a annoncé hier qu’elle augmentait le prix de la majorité des produits en raison de la crise de la chaîne d’approvisionnement, a rapporté le Verge. L’augmentation des prix ira de 10 $ de plus pour son Roam portable, à 100 $ de plus pour sa barre de son Arc, et prendra effet à partir de ce dimanche 12 septembre.

Lors de son appel de gains, Sonos a cité à la fois des facteurs d’offre et de demande dans sa décision d’augmenter les prix.

Dans une déclaration à The Verge, la société a déclaré qu’elle “évaluait toujours la dynamique du marché – y compris la demande, la chaîne d’approvisionnement, les coûts des composants et le paysage concurrentiel”.

Au fur et à mesure que les prix augmentent, assurez-vous de jeter un œil aux offres 9to5Toys, qui peuvent vous aider à économiser de l’argent lors de l’achat d’un nouveau produit Sonos ici.

