La lampe YEELIGHT est la table de chevet parfaite pour HomeKit

Les lampes HomeKit ne manquent pas sur le marché et elles ont été un grand succès chez moi avec ma famille. Mes enfants adorent les lumières multicolores, j’adore la possibilité de les éteindre depuis Siri à l’aide de HomePods, et ils sont assez bon marché. Ma nouvelle lampe préférée est la lampe YEELight HomeKit, qui a la taille et la forme parfaites pour une table de chevet.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Déballage et ajout à HomeKit

Je n’avais jamais entendu parler de YEELIGHT jusqu’à ce que j’achète cette lampe, mais c’est une marque que j’ai l’intention de découvrir davantage à l’avenir. Le déballage du produit donne le manuel d’instructions (avec un code HomeKit de rechange au dos), la lampe et un cordon USB-C vers USB-A. Il n’inclut pas de chargeur mural, ce qui est un peu déroutant, mais j’en ai un tiroir plein. Le choix d’utiliser USB-C pour l’entrée d’alimentation est un changement bienvenu par rapport à la norme USB-A ou micro-USB. Si vous disposez d’un câble USB-C vers USB-C, vous pouvez également utiliser une prise murale USB. Si vous avez un parasurtenseur qui comprend une entrée USB-A, vous pouvez probablement l’utiliser également.

Le code QR HomeKit se trouve au bas de la lampe, il devrait donc être sûr à l’avenir tant que vous ne renversez rien en dessous. Il a été intégré rapidement à l’aide de l’application Home, mais je noterai qu’il ne s’agit que de 2,4 GHz. Par conséquent, si vous rencontrez des problèmes, essayez de désactiver 5 GHz sur votre Wi-Fi pendant que vous l’ajoutez à HomeKit. Il s’est ajouté à HomeKit en quelques secondes pour moi, et j’ai pu choisir une pièce à partir de là.

Une fois que la lampe YEELIGHT HomeKit est dans HomeKit, vous avez accès aux commandes traditionnelles pour changer de couleur, éteindre et allumer et augmenter la luminosité. Cependant, l’un des domaines sur lesquels HomeKit s’est amélioré au fil des ans est la suggestion d’automatisation. Par exemple, j’ai un détecteur de mouvement dans cette pièce, et il m’a suggéré d’allumer la lumière lorsque le détecteur de mouvement détecte un mouvement. Comme c’est une chambre, je l’ai allumé mais j’ai rapidement modifié l’automatisation pour ne le faire que pendant la journée.

Où est pratique la lampe YEELIGHT HomeKit ?

Comme je l’ai mentionné plus tôt, c’est la taille parfaite pour aller sur une table de chevet, mais je pense aussi qu’il pourrait être utile de l’associer à un capteur de mouvement HomeKit à la salle de bain d’un enfant. Vous pouvez placer le détecteur de mouvement dans le couloir sortant des chambres de votre enfant et configurer un automatisme pour allumer la lampe YEELIGHT HomeKit si elle détecte un mouvement la nuit. Ce serait un moyen facile d’éviter à vos enfants d’avoir à chercher un interrupteur la nuit. Son profil bas lui permettrait de se glisser facilement sur le meuble-lavabo de la salle de bain et de se brancher sur une prise GFI.

Sommaire

Il n’y a pas grand chose d’autre à dire sur la lampe YEELIGHT HomeKit. C’est beau, ça ne fait pas sauter la banque et c’est un moyen facile de mettre une lampe HomeKit n’importe où dans votre maison. Il répond à un double appui pour allumer et éteindre, donc si vos enfants n’ont pas d’appareils iOS, ils peuvent toujours le contrôler facilement depuis leur chambre. Une fois que vous avez un appareil dans HomeKit, il existe des milliers d’options d’automatisation, de sorte que votre maison devient plus intelligente avec chaque appareil que vous ajoutez.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :