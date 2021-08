La langue galloise EST raciste et « exclut les minorités », selon un nouveau rapport | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Conseil des arts du Pays de Galles, qui est financé par des fonds publics, a commandé la recherche d’une valeur de 51 000 £, qui a qualifié les politiques de l’organisme de «racistes», ainsi que celles des musées nationaux du Pays de Galles. Les deux organisations ont maintenant accepté les conclusions du rapport. Les résultats interviennent après que des groupes artistiques et des professionnels gallois ont demandé un rapport sur l’inclusion raciale dans ces organisations, car ils craignaient que «le gallois signifiait blanc» et que «le gallois puisse exclure les Noirs et les non-Noirs de couleur».

Le rapport ajoutait en outre que le Conseil et les musées nationaux du Pays de Galles défendaient «l’idéologie de la suprématie blanche» en limitant les opportunités pour les minorités.

Il a également déclaré que les politiques de promotion de la langue galloise pourraient conduire à l’exclusion des personnes non blanches.

À l’heure actuelle, la législation suivie par les deux organisations souligne la nécessité de traiter le gallois sur un pied d’égalité avec l’anglais et avec la même importance.

La politique de l’Arts Council of Wales stipule que « les compétences en gallois de tout le personnel sont évaluées chaque année par le biais d’une auto-évaluation », tandis que le National Museum Wales évalue si les compétences en gallois sont « essentielles » pour des rôles spécifiques.

Le rapport a été réalisé par la Welsh Arts Anti-Racist Union et a déclaré qu’un sentiment d’exclusion « est lié au concept de « Gallois », qui ignore souvent les Noirs et les non-noirs de couleur comme « l’autre » – il y a une notion que si vous n’êtes pas blanc, vous ne pouvez pas être gallois.

Les personnes qui ont sollicité le rapport ont énuméré un certain nombre de suggestions pour promouvoir l’inclusion.

L’une d’entre elles incluait « l’accent mis sur le fait de devoir parler gallois et l’offre d’opportunités d’apprendre sur le tas ».

Un autre a déclaré : « Partage d’emploi dans des rôles pouvant nécessiter la maîtrise de la langue galloise, où une personne de couleur noire ou non noire qui ne parle pas le gallois peut travailler aux côtés d’un locuteur gallois. »

LIRE LA SUITE: Le prince Harry reçoit une lettre ouverte de la chanteuse irlandaise Sinead O’Connor

Il a ajouté : « L’exclusion et le mépris continuels des communautés noires et non noires ne sont pas dus à une ignorance volontaire ; elle est due à un schéma calculé et répétitif.

Une déclaration conjointe de Phil George, président de l’Arts Council of Wales, et de Roger Lewis, président des National Museums Wales, a déclaré : « Il n’est pas acceptable que l’accès à la culture financée par des fonds publics soit si inégalement réparti.

« Il est de notre responsabilité de veiller à ce que chacun puisse faire l’expérience de la culture de la manière qu’il choisit – en personne ou numériquement, dans les musées et autres lieux, ou dans leurs communautés. »

Il a poursuivi: «En même temps, nous avons dû faire face à des vérités difficiles et importantes en réponse au mouvement Black Lives Matter et réfléchir à notre rôle dans la lutte contre le racisme.

« En conséquence, nous avons commencé à mieux comprendre le rôle qu’Amgueddfa Cymru et l’Arts Council of Wales peuvent jouer dans la réalisation de l’égalité raciale au Pays de Galles et dans nos propres organisations.

« Nous avons un long chemin à parcourir pour répondre aux inégalités inacceptables d’accès aux opportunités culturelles. »

Il a ajouté : « Le Pays de Galles est le plus pauvre pour ces exclusions et obstacles, gaspillant le talent et le potentiel de ceux qui sont le plus fortement exclus.

“En fin de compte, il n’est tout simplement pas juste que l’accès soit si inégalement réparti.”