La Lazio a envoyé une offre pour Filip Kostic… au mauvais e-mail

in

01/09/2021 à 17h21 CEST

Dans un marché des transferts fou, plein de dernières heures et de mouvements inattendus, l’anecdote la plus surréaliste a été réalisée par la Lazio et l’Eintracht Francfort. Comme rapporté par ‘Bild’, l’entité romaine a envoyé une offre officielle pour Filip Kostic à une adresse e-mail qui ne correspondait pas à celle de l’équipe allemande.

Le directeur sportif de la Lazio, Igli Tare, a expliqué à ‘Bild’ que quelque chose n’allait pas et qu’ils ne comprenaient pas ce qui s’était passé. “Il y a six ou sept jours, j’ai informé Markus Krösche (directeur sportif de l’Eintracht) que nous aimerions avoir Kostic. Il nous a demandé de mettre l’offre par écrit, et nous l’avons fait, par e-mail. Le problème, c’est qu’ils ont déclaré publiquement qu’il n’y avait pas d’offre… “.

Le journal allemand a assuré dans ses informations que l’adresse e-mail à laquelle l’offre avait été envoyée était erronée et, par conséquent, Maurizio Sarri ne pourra pas voir comment Filip Kostic renforce l’équipe de la Lazio, quelque chose qui a été tenu pour acquis pendant les dernières heures du marché dans un accord qui aurait été d’environ 15 millions d’euros.