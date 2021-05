La Lazio accueille Parme lors de la trente-sixième journée

11/05/2021 à 20:49 CEST

Mercredi prochain à 20h45 se jouera le match de la trente-sixième journée de Serie A, dans lequel nous verrons le Lazio et à Parme dans le Stade olympique de Rome.

La Lazio arrive à la trente-sixième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre le Fiorentina par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 20 des 34 matchs disputés jusqu’à présent en Serie A et ont marqué 51 buts encaissés contre 60 en faveur.

Concernant l’équipe visiteuse, le Parme a subi une défaite à la Atalanta dans le dernier match (2-5), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et retrouver sa carrière dans la compétition. Sur les 35 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Parme il en a remporté trois avec 38 buts en faveur et 76 contre.

En tant que local, le Lazio Ils ont gagné 12 fois, ont été vaincus trois fois et ont fait match nul deux fois en 17 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils perdent des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. Dans le rôle de visiteur, le Parme ils ont gagné une fois et perdu 10 fois dans leurs 17 matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe a manqué lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade du Lazio et le bilan est de 18 victoires, trois défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les ParmeEh bien, ils l’ont fait les neuf dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le Lazio et le Parme dans ce tournoi, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 2-1 pour les locaux.

À ce moment, le Lazio il est en tête du classement avec une différence de 44 points par rapport à son rival. L’équipe de Simone Inzaghi il se classe sixième avec 64 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs sont en dix-neuvième position avec 20 points.