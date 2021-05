La Lazio et Torino signent un match nul et vierge (0-0)

18/05/2021 à 22:32 CEST

Le match qui s’est déroulé ce mardi au Stade olympique de Rome et qui a fait face au Lazio et à Turin il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. La Lazio Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le AS Roma par un score de 2-0. Pour sa part, Turin il a été battu 4-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Spezia Calcio. Avec ce résultat, l’équipe Blanquiceleste est sixième après la fin du match, tandis que le Turin est dix-septième.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la deuxième partie, le Lazio et le Turin Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Dans le chapitre des changements, les joueurs de football de la Lazio qui sont entrés dans le jeu étaient Senad Lulic, Gonzalo escalante, Patric Gabarrón, Marco Parolo Oui Andreas Pereira remplacer Mohamed Fares, Lucas Leiva, Luiz Felipe, Stefan Radu Oui Jean-Daniel Akpa Akpro, tandis que les changements dans le Turin Ils étaient Daniele Baselli, Simone Zaza Oui Simone Verdi, qui est entré pour remplacer Thomas Rincon, Antonio Sanabria Oui Andrea Belotti.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes au Lazio (Thomas Strakosha, Luii Alberto, Luiz Felipe Oui Andreas Pereira), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Turin il s’est classé dix-septième dans le tableau avec 36 points. Pour sa part, Lazio Avec ce point atteint, il a atteint la sixième place avec 68 points, dans la place d’accès à la Ligue Europa, après le match.

Le lendemain, le Lazio sera mesuré avec le Sassuolo, tandis que l’équipe de Turin jouera son match contre le Bénévent.

Fiche techniqueLatium:Salvatore Sirigu, Armando Izzo, Bremer, Nicolas N`Koulou, Wilfried Stephane Singo, Sasa Lukic, Rolando Mandragora, Tomás Rincón, Cristian Ansaldi, Antonio Sanabria et Andrea BelottiTurin:Thomas Strakosha, Adam Marusic, Luiz Felipe, Stefan Radu, Manuel Lazzari, Jean-Daniel Akpa Akpro, Luii Alberto, Lucas Leiva, Mohamed Fares, Vedat Muriqi et Ciro ImmobileStade:Stade olympique de RomeButs:0-0