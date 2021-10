La Lazio gagne 2-0 dans son stade contre le Lokomotiv Moscou

30/09/2021 à 23:32 CEST

La Latium gagné 2-0 contre Lokomotiv lors du duel qui s’est tenu ce jeudi dans le Stade olympique. La Latium voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Galatasaray par un score de 1-0. Du côté des visiteurs, le Lokomotiv Moscou a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Olympique de Marseille. Avec ce résultat, l’ensemble blanc et bleu est deuxième, tandis que le Lokomotiv il est quatrième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Latium, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Prendre de base À la 13e minute, l’équipe de Blanquiceleste s’est de nouveau jointe, augmentant les écarts, portant le score à 2-0 avec un but de Patrick Gabarron à la 38e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 2-0.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 2-0.

L’entraîneur blanc et bleu a donné l’entrée à Vedat Muriqi, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Raul Moro et Adam Marusic remplacement Ciro Immobile, Luii Alberto, Danilo Cataldi, Pierre et Manuel Lazzari, Pendant ce temps, il Lokomotiv remplacé Gyrano kerk, Vitali Lisakovitch et Maksim Petrov pour Constantin Maradishvili, Rifat Jemaletdinov et Faustino Anjorin.

L’arbitre a décidé de mettre en garde quatre joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Danilo Cataldi et Manuel Lazzari et par le Lokomotiv admonesté Alexis Béka Béka et Dmitri Rybchinskiy.

Avec ce résultat, le Latium monte à trois points et reste en mesure d’accéder à la phase suivante de la compétition et au Lokomotiv reste à un point, occupant une place d’élimination du tournoi.

Lors du prochain match de la compétition, le Latium affrontera le Olympique de Marseille et le Lokomotiv Moscou jouera contre lui Galatasaray, les deux matchs se joueront dans son fief.

Fiche techniqueLatium :Thomas Strakosha, Manuel Lazzari (Adam Marusic, min.74), Patric Gabarrón, Francesco Acerbi, Elseid Hysaj, Luii Alberto (Sergej Milinkovic-Savic, min.60), Danilo Cataldi (Lucas Leiva, min.60), Toma Basic, Pedro (Raúl Moro, min.74), Ciro Immobile (Vedat Muriqi, min.41) et Felipe AndersonLokomotiv Moscou :Guilherme, Dmitriy Zhivoglyadov, Dmitriy Barinov, Pablo Castro, Dmitry Rybchinskiy, Rifat Zhemaletdinov (Vitali Lisakovich, min.82), Daniil Kulikov, Konstantin Maradishvili (Gyrano Kerk, min.72), Alexis Fajorino Bekavolo Smoline (72), Fadorino Bekavolo Smolovolo (min.72) Maksim Petrov, min.82)Stade:Stade olympiqueButs:Toma Basic (1-0, min. 13) et Patric Gabarrón (2-0, min. 38)