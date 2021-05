La Lazio gagne 4-3 dans son stade contre Gênes

05/02/2021 à 14:52 CEST

La Lazio a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 4-3 contre lui Gênes ce dimanche dans le Stade olympique de Rome. La Lazio est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté à domicile par un score de 3-0 à AC Milan. De la part de l’équipe visiteuse, le Gênes il a remporté son dernier match du tournoi 2-0 dans son stade contre le Spezia Calcio. Avec cette défaite, le Gênes a été placé en treizième position à la fin du match, tandis que le Lazio est sixième.

La réunion a commencé de manière favorable pour le Lazio, qui a inauguré le lumineux dans le but de Joaquin Correa à la 30e minute. Par la suite, les locaux ont marqué à nouveau avec une pénalité maximale de Ciro Immobile à la 43e minute qui a laissé un 2-0 en faveur de la Lazio. Il a coupé les distances Gênes à travers un objectif de Adam Marusic juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à la 47e minute. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-1.

La seconde moitié du match a débuté de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival grâce à un but de Luii Alberto quelques instants après la reprise du duel, plus précisément à la 48e minute. Plus tard, l’équipe blanche et bleue a marqué, augmentant les distances grâce à un double de Joaquin Correa à la minute 56. Cependant, l’équipe rojiazul a coupé les différences établissant le 4-2 au moyen d’un but du point de penalty de Gianluca scamacca à la 80e minute. L’équipe visiteuse s’est jointe à nouveau, réduisant les écarts pour faire 4-3 grâce à un but de Eldor Shomurodov à 81 minutes, concluant la confrontation avec un résultat final de 4-3.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans la Lazio ils entrèrent Danilo Cataldi, Mohamed Fares, Jean-Daniel Akpa Akpro, Marco Parolo Oui Andreas Pereira remplacer Lucas Leiva, Senad Lulic, Sergej Milinkovic-Savic, Luii Alberto Oui Joaquin Correa, Pendant ce temps, il Gênes a donné accès à Marko pjaca, Paolo Ghiglione, Gianluca scamacca, Nicolo Rovella Oui Francesco Cassata pour Miha zajc, Ivan Radovanovic, Mattia Destro, Kevin Strootman Oui Davide zappacosta.

L’arbitre a sanctionné sept joueurs avec un carton jaune, trois pour les locaux et quatre pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Lucas Leiva, Danilo Cataldi Oui Mohamed Fares et par les visiteurs de Davide Biraschi, Ivan Radovanovic, Andrea Masiello Oui Francesco Cassata.

La Lazio occupait la sixième place du tableau de qualification à l’issue de ce match avec 64 points, avec une place d’accès à la Ligue Europa, tandis que le Gênes il se positionne à la treizième place avec 36 points.

Le lendemain sera confronté à la Gênes avec lui Sassuolo. Pour sa part, Lazio sera mesuré par rapport au Fiorentina.

Fiche techniqueLatium:Mattia Perin, Davide Biraschi, Ivan Radovanovic, Andrea Masiello, Edoardo Goldaniga, Kevin Strootman, Milan Badelj, Miha Zajc, Davide Zappacosta, Eldor Shomurodov et Mattia DestroGênes:Pepe Reina, Adam Marusic, Wesley Hoedt, Stefan Radu, Manuel Lazzari, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luii Alberto, Senad Lulic, Ciro Immobile et Joaquín CorreaStade:Stade olympique de RomeButs:Joaquín Correa (1-0, min.30), Ciro Immobile (2-0, min.43), Adam Marusic (2-1, min.47), Luii Alberto (3-1, min.48), Joaquín Correa (4-1, min.56), Gianluca Scamacca (4-2, min.80) et Eldor Shomurodov (4-3, min.81)