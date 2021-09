La Lazio GK Thomas Strakosha aurait peut-être accordé le pire but contre son camp

in

PROPRE OBJECTIF DE LA SEMAINE ?! pic.twitter.com/TVssBbS7h5 – CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) 16 septembre 2021

Je ne sais pas exactement comment cela s’est passé, mais Strakosha a semblé mal synchroniser son saut et perdre de vue où il était parce qu’il a frappé le ballon directement dans son propre filet.

Le Strakosha embarrassé a essentiellement essayé de se cacher dans le but alors que les joueurs et les fans de Galatasaray se déchaînaient sur le but absurde contre son camp. Ce n’est vraiment pas pire que ça. Le gardien de l’USMNT Matt Turner a eu un hurlement similaire pendant ses années d’université, mais c’est un gardien de haut niveau de la Ligue Europa ! C’est un objectif contre son camp qui ne devrait tout simplement pas se produire.

Juste beurk. Attrape la balle, mec.

Les fans ne pouvaient pas le croire.