La Lazio se rend au stade Sassuolo pour conclure le championnat

22/05/2021 à 20:48 CEST

Dimanche prochain à 20h45 se jouera le match de la dernière journée de Serie A, dans lequel nous verrons le Sassuolo Pourtant le Lazio dans le Stade Mapei – Città Del Tricolore.

le Sassuolo affronte avec un esprit renforcé le match de la trente-huitième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté la victoire loin de son champ dans le Ennio Tardini par 1-3 devant Parme, avec tant de Jérémie Boga, Manuel Locatelli Oui Grégoire Defrel. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 16 des 37 matchs disputés à ce jour en Serie A avec un chiffre de 62 buts pour et 56 contre.

Du côté des visiteurs, le Lazio ne pouvait pas faire face à la AS Roma lors de leur dernier match (2-0), ils espèrent donc mettre fin à leur séquence de défaites et réorienter leur trajectoire dans le tournoi. Sur les 36 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Lazio il en a remporté 21 et compte 61 buts contre 53 encaissés.

En tant que local, le Sassuolo Il a gagné six fois, il a perdu quatre fois et il a fait match nul huit fois en 18 matchs disputés jusqu’à présent, donc on ne pourra pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner . Dans le rôle de visiteur, le Lazio a un bilan de huit victoires, huit défaites et deux nuls en 18 matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Sassuolo pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de SassuoloEn fait, les chiffres montrent une victoire, quatre défaites et deux nuls pour les hôtes. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs quatre dernières visites au stade de la Sassuolo. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes s’est déroulée en janvier 2021 et s’est terminée par un score de 2-1 pour les visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par neuf points en faveur de la Lazio. L’équipe de Roberto De Zerbi il se classe huitième avec 59 points sur son tableau de bord. Quant à son rival, le Lazio, est en sixième position avec 68 points.