La Lazio s’impose au stade Empoli

21/08/2021 à 22:46 CEST

La Latium a bien débuté en Serie A, grâce à une victoire à domicile du Empoli par 1-3 dans le duel disputé samedi dans le Stade Carlo Castellani. Après le résultat obtenu, l’équipe visiteuse est restée en deuxième position avec trois points et l’équipe à domicile est dix-neuvième sans points dans le casier à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Empoli, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Philippe Bandinelli peu de temps après le début du jeu, en particulier à la minute 4. Mais plus tard, le Latium a obtenu l’égalité grâce à l’objectif de Sergej Milinkovic-Savic à la minute 6. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse à la minute 31 grâce à un but de Manuel Lazzari. Par la suite, l’équipe de Blanquiceleste a marqué, qui s’est distancée en mettant 1-3 avec un but sur penalty de Ciro Immobile juste avant le coup de sifflet final, précisément à 41, clôturant ainsi la première période avec un 1-3 à la lumière.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 1-3.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Liam Henderson, Giovanni crociata, Szymon Zurkowski, Andrea La Mantia et Riccardo Fiamozzi remplacement Philippe Bandinelli, Patrick Cutrone, Nicolas Haas, Léonard Mancuso et Petar Stojanovic, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Luii Alberto, Raul Moro, André Anderson, Gonzalo escalade et Vedat Muriqi, qui est entré par Jean-Daniel Akpa Akpro, Pierre, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva et Ciro Immobile.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Petar Stojanovic et Ismajli ardien, du Empoli et un à Lucas Leiva de la Latium.

Le deuxième jour le Empoli jouera contre Juventus loin de chez soi et Latium jouera son match contre lui Spezia Calcio à la maison.

Fiche techniqueEmpoli :Pepe Reina, Manuel Lazzari, Francesco Acerbi, Luiz Felipe, Elseid Hysaj, Jean-Daniel Akpa Akpro, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, Ciro Immobile et PedroLatium :Guglielmo Vicario, Petar Stojanovic, Ardian Ismajli, Simone Romagnoli, Riccardo Marchizza, Samuele Ricci, Nedim Bajrami, Leonardo Mancuso, Nicolas Haas, Filippo Bandinelli et Patrick CutroneStade:Stade Carlo CastellaniButs:Filippo Bandinelli (1-0, min. 4), Sergej Milinkovic-Savic (1-1, min. 6), Manuel Lazzari (1-2, min. 31) et Ciro Immobile (1-3, min. 41)