La Lazio veut le retour d’Andreas Pereira

Mike McGrath du Daily Telegraph a rapporté que la Lazio souhaitait qu’Andreas Pereira ait un contrat permanent après son prêt avec le club la saison dernière par Manchester United.

Le joueur de Manchester United ouvert au retour de la Lazio

Pereira a passé toute la saison de Premier League 2020/21 en prêt à la Lazio et serait désormais désireux de retrouver le club. Il n’a pas enflammé le monde avec ses performances à Rome, mais veut avoir un autre coup en Serie A et la Lazio serait également désireuse de ramener le joueur au club.

Luttes Unies

On attendait beaucoup de Pereira lorsqu’il a rejoint le club d’Old Trafford en 2014 en provenance du PSV Eindhoven, mais sa carrière est au point mort, conduisant à d’autres périodes de prêt à Grenade et à Valence avant son passage avec la Lazio. Il aimerait maintenant retourner à Rome et a déclaré qu’il pouvait faire ses preuves.

Il a déclaré : « Je sais que je pourrais faire encore mieux si on me donnait plus d’espace. Même les fans sont d’accord, ils m’en ont parlé sur les réseaux sociaux. À la Lazio, j’ai toujours donné le meilleur de moi-même dans le temps qui m’a été accordé. Je pense que ma performance pourrait être meilleure si j’avais plus de minutes et plus de liberté pour jouer.

Forme

Pereira a disputé 33 matches toutes compétitions confondues avec la Lazio, marquant un seul but alors qu’il luttait pour retrouver la forme dans un système 3-5-2 favorisé par Simone Inzaghi.

Avec Maurizio Sarri maintenant à la tête de la Lazio, qui préfère un système 4-3-3, Pereira pense que ce serait le moment opportun pour revenir et tenir la promesse qu’il a montrée dans de petites périodes mais pas encore à un niveau suffisamment cohérent. être considéré comme un acteur clé de Manchester United.

Photo principale

