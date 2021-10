La leader des progressistes de la Chambre dit qu’elle ne votera pas pour le projet de loi de réconciliation s’il comprend l’amendement Hyde

Pramila Jayapal sur le terrain du Capitole pour exprimer ses préoccupations concernant le budget proposé par le président. Washington, 24 mai 2017.

(AFGE/Wikimédia)

La représentante Pramila Jayapal (D., Washington), présidente du caucus progressiste, a déclaré dimanche qu’elle ne soutiendrait pas l’énorme programme de dépenses sociales des démocrates s’il comprend l’amendement Hyde, une stipulation qui interdit à l’argent des contribuables de financer les avortements.

Les commentaires de Jayapal sont intervenus lors d’une apparition sur l’état de l’Union de CNN quelques jours après que le sénateur Joe Manchin (D., W. Va.) a déclaré à National Review que le projet de loi serait “mort à l’arrivée” si l’amendement Hyde n’était pas inclus.

« Ouais, nous n’enlevons pas l’amendement Hyde. Hyde va être sur », a-t-il déclaré mercredi.

Dimanche, la présentatrice de CNN, Dana Bash, a noté que Jayapal avait partagé son expérience de l’avortement lors d’un témoignage au Congrès la semaine dernière. Elle a demandé à la députée si elle serait en mesure de voter pour un projet de loi incluant l’amendement Hyde.

“Non”, a déclaré Jayapal.

“Alors que se passe-t-il ?” Bash a demandé.

Jayapal a répondu qu'”il s’agit d’une négociation” et a ensuite affirmé que l’amendement Hyde est une mesure que “la majorité du pays ne soutient pas”, malgré le fait qu’un sondage mariste de janvier 2021 a montré que 58% des Américains s’opposent au financement des contribuables. l’avortement, tandis que 38 le soutiennent. Les résultats du sondage étaient en grande partie cohérents avec les sondages sur l’amendement Hyde ces dernières années.

Elle a ajouté qu’une femme américaine sur quatre a subi un avortement et a besoin de soins de procréation pendant une période « où ces protections sont annulées ».

“Ce n’est l’affaire de personne”, a déclaré Jayapal. «C’est notre affaire en tant que personnes qui portent les bébés. Et nous devons être capables de faire des choix pendant notre grossesse. Bash a ensuite demandé si Jayapal suggérait que l’argent fédéral soit dépensé pour l’avortement dans le programme de dépenses.

“Non. Aucun des dollars ici ne va pour cela », a déclaré la députée. Jayapal a ajouté qu’elle pense que Manchin demande « quelque chose de plus que » juste l’amendement Hyde.

Pendant ce temps, le démocrate de l’État de Washington a déclaré qu’un chiffre de 1 500 milliards de dollars pour le projet de loi de réconciliation des démocrates que Manchin avait proposé comme sa première ligne « n’arrivera pas » car il est « trop petit pour y inclure nos priorités ».

“Cela va être quelque part entre 1,5 et 3,5, et je pense que la Maison Blanche y travaille en ce moment parce que, rappelez-vous, ce que nous voulons offrir, c’est la garde d’enfants, les congés payés et le changement climatique, le logement”, a déclaré Jayapal.

Manchin et le sénateur Kyrsten Sinema (D., Arizona), tous deux modérés, ont refusé de soutenir le prix suggéré par le projet de loi de 3 500 milliards de dollars. Le projet de loi aurait besoin du soutien des 50 démocrates du Sénat pour passer par le processus de réconciliation budgétaire.

Les commentaires de la membre du Congrès interviennent après que la Chambre a retardé jeudi le vote sur le projet de loi bipartite de 1 000 milliards de dollars sur les infrastructures, les démocrates progressistes ayant refusé de soutenir le projet de loi jusqu’à ce que le Congrès agisse sur le plan de réconciliation.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D., Californie) a déclaré vendredi que les démocrates avaient besoin de plus de temps pour adopter les deux mesures. “Bien que de grands progrès aient été réalisés dans les négociations pour élaborer un accord entre la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche sur la loi Build Back Better Act, il faut plus de temps pour terminer la tâche”, a écrit Pelosi dans une lettre à un cher collègue vendredi soir.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(fenêtre, document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’); fbq(‘init’, ‘1626507807583041’); fbq(‘piste’, ‘PageView’);

Lien source

Le chef de poste des progressistes de la Chambre dit qu’elle ne votera pas pour le projet de loi de réconciliation s’il comprend l’amendement Hyde est apparu en premier sur ..