La leçon d’anglais d’Úrsula Corberó aux États-Unis qui suscite l’admiration en Espagne

Bien que le monde l’ait connue pour son personnage dans La casa de papel, en Espagne Úrsula Corberó est connue depuis l’âge de 19 ans et il arrivait chez nous à l’heure chaque semaine avec la série Physique ou Chimie. C’est peut-être à cause de cela, parce que nous l’avons vue grandir en tant qu’actrice, que son brillant passage dans The Tonight Show, l’émission à succès NBC animée par Jimmy Fallon, a suscité des applaudissements unanimes sur les réseaux sociaux et un sentiment de fierté espagnole rare.

La prononciation parfaite en anglais, sa confiance en soi devant l’un des grands de la télévision américaine, son naturel expliquant la désormais célèbre anecdote avec Madonna à bord d’un avion et sa capacité à grandir tout en étant à la même place que des milliers de stars ont occupé à celui qu’elle admire sûrement, nous a fait la voir la bouche ouverte et Twitter n’a pas manqué l’occasion de tomber à ses pieds.

Dès le petit matin de ce jeudi le nom de Úrsula Corberó a été en tête de la liste des tendances. Des centaines de milliers de personnes ont retweeté la vidéo dans laquelle l’actrice espagnole racontait comment Madonna s’était regardée dans les yeux sur un vol Los Angeles-Madrid avec escale à Londres avant de la reconnaître et de lui dire à quel point elle aimait la série, quelque chose qui la laisse sans voix :

. @ Ursulolita & @Madonna se sont croisés sur un vol qui s’est terminé avec Madonna en train de récupérer son passeport ! #FallonTonight pic.twitter.com/d8zOTUiapw – Le spectacle de ce soir (@FallonTonight) 9 décembre 2021

Cependant, Corberó a non seulement grimpé sur le sujet tendance à cause de la vidéo elle-même, mais aussi à cause des milliers de réactions qu’elle a suscitées et que l’on pourrait résumer en une seule : fierté nationale. Une vague de tweets fiers – se conformant à la tradition de valoriser davantage notre peuple lorsqu’il est valorisé, à son tour, à l’étranger – a dépoussiéré les mèmes patriotiques et leurs adjectifs les plus gentils pour se vanter de compatriote dans le réseau.

Ainsi, le « Anglais parfait » Ce dont l’actrice a parlé lors de l’interview a été le plus évoqué de la journée, mais les tweeters se sont également souvenus de ses débuts et ont valorisé le triomphe d’une série espagnole dans le fief cinématographique mondial que sont les États-Unis. Voici quelques-uns des tweets qui ont salué le passage du Catalan sur NBC :

moi voyant ursula corbero dans le spectacle de jimmy fallon pic.twitter.com/OJzZGt3use – paule ; ère Hawkeye 🏹 (@iHOUAYLOR81) 9 décembre 2021

Lorsque #LCDP a commencé, Úrsula Corberó parlait à peine anglais. Il nous a dit que son rôle dans ‘Snatch’ avait été appris par phonétique.

Et maintenant, nous l’avons à Fallon qui parle parfaitement anglais, en plaisantant … C’est être une STAR et une PROFESSIONNELLE pic.twitter.com/PCv7LSv7Ra – Álvaro Onieva (@AlvaroOnieva) 9 décembre 2021

‘La casa de papel’ plaira peut-être plus ou moins, mais le fait qu’Úrsula Corberó se rende à l’émission Jimmy Fallon montre l’impact culturel d’une série espagnole dans le monde entier et est une nouvelle incroyable. pic.twitter.com/rRFVJ2zW78 – 📺 sur les films 🎬 (@lodelaspelis) 9 décembre 2021

Je me sens un peu comme ça quand je vois ursula corbero au jimmy fallon montrer la vérité pic.twitter.com/yYS9bK1yzH – maddie💘 (@offlinemoon) 9 décembre 2021

rsula Corberó :

Comment nous l’avons rencontrée en Espagne // Comment le reste du monde l’a rencontrée pic.twitter.com/uU3dDJcVQ5 – MEMES POUR VOUS (@TuitsMeme) 9 décembre 2021

Toute une génération a connu Úrsula Corberó pour son rôle de Ruth en physique ou en chimie et maintenant regardez-la là-bas, dans l’émission Jimmy Fallon… Je ne sais pas pourquoi, mais je suis fier de cette femme https://t .co/ s7b1sXFqKh – Mery (@MeryAmengual) 9 décembre 2021

TOUS LES ESPAGNOLS PRESENT pic.twitter.com/dR7aFmQZRg – FortheLaters (@forthe_laters) 9 décembre 2021

Qui est cet homme qui est à côté d’Úrsula Corberó ? pic.twitter.com/pu3lKeLS4r – Esteban Navarro (@EstebanNavarroS) 9 décembre 2021

En ce moment je suis Magüi avec Úrsula Corberó. pic.twitter.com/RcJHsoZWOV – double P (@pedropablo_dr) 9 décembre 2021

La personne qui parle à Jimmy Fallon dans un anglais PARFAIT est l’actrice espagnole @ursulolita. Ne serait-ce que pour cela, notre pays devrait être fier d’elle aujourd’hui. Et lui souhaite la meilleure des carrières professionnelles. Cela le mérite. https://t.co/nDJMOT1gzx – Juan Luis Tena (@juanluistena) 9 décembre 2021

Moi après avoir vu Úrsula Corberó dans le programme Jimmy Fallon pic.twitter.com/XYIE6cXzyR – Mxrine (@bxligood) 9 décembre 2021

Après avoir vu l’interview d’Úrsula Corberó sur Jimmy Fallon. pic.twitter.com/jWvYFGL8lc – Gabriel Cebrián (@Gaceru) 9 décembre 2021

Úrsula Corberó est « la marque Espagne ». https://t.co/qtm1Lus4wV – Gonzalo Bonet (@GBCLopi) 9 décembre 2021

Comme je suis content, tante, de te voir là-bas pic.twitter.com/T2g08oAtLP – Marcelina Pamela (@pipa_dua) 9 décembre 2021

Pour sa part, elle a partagé plusieurs tweets sur le programme sur Twitter, montrant une fois de plus son humilité et son grand sens de l’humour.

