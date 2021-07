La leçon de vie partagée par Norma Palafox

Telemundo Norma Palafox fait partie de l’équipe Famosos à Exatlon USA.

À tout juste 22 ans, Norma Palafox a dû traverser des moments difficiles, notamment la perte de sa mère.

Et bien que l’athlète EXATLON ait déclaré publiquement que cette douleur a été le coup le plus dur qu’elle ait eu de toute sa vie, elle a également mentionné que les situations difficiles qu’elle a dû traverser à son jeune âge lui ont donné une leçon de vie qu’il voulait. à partager avec les adeptes de l’émission de téléréalité Telemundo.

La star de l’équipe Famosos a parlé avec Chelly Cantú de ce qu’il fait pour rester fort au milieu de la compétition exigeante, et il en a profité pour partager un message très inspirant avec ses fans.

Norma Palafox a fait ressortir son côté le plus humain et a assuré qu’ayant été dans des situations dans lesquelles elle pensait toucher le fond, elle a pu aller de l’avant, avec de nouveaux apprentissages qui l’ont toujours amenée à réaffirmer que, se battre avec détermination , la discipline et la confiance que tout ira mieux, c’est le meilleur moyen de sortir des moments difficiles.

“Beaucoup d’entre nous pensent parfois que nous sommes en bas, mais il y a des gens qui vivent des moments plus difficiles et la raison de vivre, la raison d’être un être humain, c’est de lutter contre ça”, a déclaré le footballeur. « Vivre sa vie dans de nombreux moments, traverser la tristesse, la colère, le bonheur… cela signifie être en vie. C’est donc ce qui me motive à continuer d’essayer et, eh bien, j’ai toujours aimé comment motiver les gens qui nous regardent, de savoir que si vous le pouvez aussi ».

Après avoir partagé sa leçon de vie, la jeune femme de l’équipe des Reds a insisté sur le fait qu’il ne fallait jamais baisser les bras et a prévenu qu’à chaque fois que l’assaut de la vie amène quelqu’un à se sentir par terre, le soleil sort toujours.

L’athlète de la saison cinq d’Exatlon, que beaucoup considèrent comme le rival le plus puissant à battre, a ajouté :

« Rien n’est jamais fini, il faut toujours tout faire : le travail, ce que l’on fait, et des temps meilleurs viendront toujours. Le mal sort du bien, et je pense que c’est ce qui m’a retenu ici, ce qui maintient ma vie et j’espère que cela sert les gens qui me regardent, que si vous traversez un mauvais moment, parfois nous pensons que là n’est rien d’autre, que nous sommes jusqu’au trou noir complet, en bas. Mais non, il viendra toujours un bon moment, et quand on s’en sort, on se rend compte de ce qu’on est capable de faire.

Après que Palafox ait fait des commentaires inspirants, ses fans l’ont remercié pour ses propos sur Instagram, et les adeptes des Famosos n’ont pas caché leur favoritisme.

« Les rouges, gagner ou perdre seront toujours les meilleurs », « salutations du Honduras. Câlins à Palafox et Jacobo », et« Norma et Jeyner sont mes favoris et l’équipe rouge, félicitations », étaient quelques-uns des commentaires partagés par les fans de Palafox.

