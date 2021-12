La leçon d’humilité de l’entraîneur de basket du Barça qui excite Pau Gasol

Nouvelles connexes

Il n’est pas habituel dans le monde des sports de masse professionnels qu’il y ait des gens qui ne se lassent pas de montrer qu’ils ont les pieds sur terre malgré les contrats de millionnaires et renommée mondiale. A cette occasion, cet oiseau rare a été Sarunas Jasikevicius, l’entraîneur de l’équipe de basket de Barcelone ce n’est pas la première fois qu’il surprend avec un discours proche et précis qui devient viral en peu de temps sur les réseaux sociaux.

Il est apparu lors d’une conférence de presse après sa victoire contre Unics Kazan et la presse lui a alors demandé en raison de la pression subie par leurs joueurs lorsqu’ils jouent pour un club comme Barcelone: « Tout le monde n’est pas là pour jouer pour le Barça, c’est clair. Il y a de la pression, mais mec… Que devrait dire une personne qui, maintenant, en période de pandémie, ne peut pas trouver de travail ? C’est ça la pression. Les USA ? » La plupart d’entre nous sommes millionnaires, de quelle pression parlons-nous ?« .

Jasikevicius a poursuivi sa démonstration d’humilité, précisant qu’ils travaillent pour savoir gérer cette pression et que l’avoir est même un luxe : « Aller dans une autre équipe. N’importe quel joueur, même l’entraîneur. Nous travaillons toute notre vie pour avoir cette pression. , gagner huit matchs d’affilée, c’est un luxe. De quelle pression parle-t-on ? Incroyable, nous sommes les plus chanceux du monde« Sa réponse, qui est rapidement devenue virale, a suscité l’admiration d’un autre grand comme Pau Gasol:

C’est vrai, Sara ! pic.twitter.com/6AgVFcVcOc – Pau Gasol (@paugasol) 22 décembre 2021

« C’est vrai, Sara »Gasol a écrit avec admiration. Mais, comme nous l’avons dit, ce n’est pas la première fois que Jasikevicius met le public dans sa poche avec ses réflexions. Lors de son passage en tant qu’entraîneur à Zalgiris Kaunas, il a autorisé Augusto Lima en pleine éliminatoire à flirter pour aller voir la naissance de son fils, ce qui a surpris les journalistes sportifs, qui l’ont interrogé à ce sujet : « Qu’est-ce que j’en pense Je l’ai laissé. Avez-vous des enfants? Quand tu les auras, tu comprendras« .

arūnas Jasikevičius pic.twitter.com/vZaHprzCLt – Basket En Zona 🏀 (@basketenzona) 20 mai 2017

« C’est la meilleure expérience humaine. C’est une bonne question. Pensez-vous que le basket-ball est la chose la plus importante ? Avez-vous vu les fans pendant le match ? Important ? Quand vous êtes parent, vous comprendrez quelle est la chose la plus importante dans la vie Vous venez me parler. Parce que c’est la meilleure chose au monde, croyez-moi. Ni titres ni rien d’autre. Augusto Lima est maintenant au paradis émotionnellement et je suis heureux pour lui. »

