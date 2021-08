La fondation de Marvel Studios a été posée en 2000 lorsque la trilogie Blade, X-Men et Spider-Man a conquis le public et prouvé aux dirigeants de studio que les films de bandes dessinées pouvaient réussir. Quand il commente l’histoire du genre, on l’écoute. Vous verrez son prochain film sous le label Marvel Studios, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, en salles le 3 septembre.