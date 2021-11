La lecture et l’EFL conviennent de la déduction de points

Reading est le dernier membre de la Ligue anglaise de football à être touché avec une déduction de points totale de 12 points, selon le Sportsmail.

Lecture Accepter la déduction de points

-12 points

La sanction pour manquement au fair-play financier est divisée en deux, six points prenant effet immédiatement et une déduction suspendue de six points.

La dernière partie de l’accord sera déclenchée si Reading ne se conforme pas à un plan d’affaires accepté pour le reste de cette saison et la campagne suivante.

Reading a enfreint la réglementation financière lorsque leurs pertes ont dépassé 39 millions de livres sterling sur trois ans – le montant maximum pour un club EFL.

Les derniers comptes ont montré les ennuis de Reading. Ils ont accumulé des pertes de 43,5 millions de livres sterling et un ratio salaire/chiffre d’affaires de 211%. Cela signifie que pour chaque 1 £ entré dans la poche de Reading, 2,11 £ devraient être payés en même temps.

Coup à la saison

Sans aucun doute, la déduction de points aura un impact sur la saison. Reading passera de la 16e à la 19e, mais ils resteront à quatre points de la drop zone. Le comté de Derby étant effectivement relégué de sa dernière punition, l’équipe de Veljko Paunović sera consciente qu’elle n’est pas encore en grave danger avec seulement deux places de relégation restantes.

Leur forme suggère qu’ils sont une équipe incohérente qui devrait avoir assez pour rattraper les points perdus tant qu’ils restent en bonne santé. Cela concerne particulièrement l’instrumental John Swift. Le diplômé de l’académie de Chelsea a été crucial pour garder la tête de Reading hors de l’eau avec ses huit buts et ses sept passes décisives pour la saison jusqu’à présent.

Cependant, les circonstances du championnat peuvent changer rapidement, il sera donc important que Reading oublie ce revers et regarde vers l’avenir.

Photo principale

Intégrer à partir de .