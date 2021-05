La lecture hors ligne très attendue de l’Apple Watch de Spotify est arrivée

La lecture hors ligne pour Apple Watch est l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de Spotify depuis longtemps et aujourd’hui, la plate-forme la propose. La possibilité de télécharger du contenu sur Apple Watch commence à être déployée auprès des abonnés Premium.

Spotify a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse ce matin:

À partir d’aujourd’hui, nous déployons la possibilité de télécharger vos listes de lecture, albums et podcasts préférés sur Apple Watch. Tous les utilisateurs sont déjà en mesure de lire des pistes, des albums, des listes de lecture et des podcasts, et maintenant les utilisateurs Premium pourront également télécharger tout ce qu’ils écoutent pour une véritable expérience hors ligne et sans téléphone. Ceci s’ajoute à toutes les autres fonctionnalités Spotify de l’Apple Watch, de Connect & Control à la diffusion en continu vers Siri.

Spotify note que «nous commençons à déployer» le mode hors ligne pour les abonnés Premium pour les utilisateurs d’Apple Watch et dit de mettre à jour vers la dernière version de Spotify iOS / watchOS – 8.6.28. Cependant, il s’agira d’un déploiement progressif, la plate-forme indiquant que «la nouvelle expérience globale de Spotify sur Apple Watch se déploie à tous les utilisateurs du monde entier au cours des prochaines semaines.»

Voici comment Spotify décrit l’accès à la nouvelle fonctionnalité:

Recherchez la musique et les podcasts que vous souhaitez télécharger sur votre montre. Sélectionnez la liste de lecture, l’album ou le podcast, appuyez sur les trois points (…) et choisissez «Télécharger sur Apple Watch». Pour vérifier la progression, rendez-vous dans la section Téléchargements de la montre. Une fois les listes de lecture, les albums ou les podcasts de votre bibliothèque téléchargés, vous verrez une petite flèche verte à côté de leurs noms. Connectez vos écouteurs et commencez à écouter, où que vous soyez!

Spotify demande également des commentaires sur le fonctionnement de la lecture hors ligne pour Apple Watch:

Il s’agit de la première itération de l’expérience de téléchargement très demandée pour Spotify sur l’Apple Watch. Nous voulons connaître votre avis, alors rendez-vous sur notre page Communauté pour partager vos commentaires. Comme toujours, nous améliorons continuellement l’expérience globale.

Et la fonctionnalité n’est pas réservée aux utilisateurs d’Apple Watch, Spotify a annoncé plus tôt cette semaine sur Google I / O que la même fonctionnalité serait disponible dans Wear OS à l’avenir.

Outre la fonction de titre de la lecture hors ligne, Spotify met en évidence le contrôle de la lecture sur Apple Watch pour les autres haut-parleurs:

Désormais, tous les utilisateurs peuvent contrôler la lecture (lecture, mise en pause et saut de pistes ou épisodes de podcast en toute transparence) directement à partir de votre poignet. Vous pouvez également utiliser votre Apple Watch pour contrôler la lecture à partir de tout, qu’il s’agisse de haut-parleurs sans fil, de téléviseurs ou de consoles de jeu, en utilisant Spotify Connect.

