La lecture immortelle de Patsy Cline d’un Willie Nelson peu connu

Lorsque Patsy Cline entendu la démo d’une nouvelle chanson d’un auteur-compositeur peu connu appelé Willie Hugh Nelson, elle ne s’en souciait pas beaucoup. Mais alors qu’elle et le producteur Owen Bradley cherchaient le morceau qui serait sa suite à son premier hit country “I Fall To Pieces”, Bradley l’a réarrangé comme une ballade dans son style. C’est ainsi que le 21 août 1961, Patsy Cline créa la légende « Crazy ».

L’écrivain deviendra bien sûr connu dans le monde entier comme Willie Nelson, et c’est l’enregistrement de “Crazy” par Cline qui a fait ce nom. Une fois sa réputation établie, sa propre version apparaîtra l’année suivante sur l’album …And Then I Wrote, aux côtés d’autres joyaux tels que “Hello Walls” et “Funny How Time Slips Away”.

Un classique de la country et de la pop

Cline a enregistré son interprétation deux mois seulement après la accident de voiture qui l’a presque tuée. Il s’est hissé au 2e rang des charts country et au 9e rang du Hot 100, même s’il a fallu attendre près de 30 ans de plus pour devenir un record au Royaume-Uni. Au début de 1991, une réédition l’a porté au n°14, assez curieusement en même temps qu’un jeune artiste pop appelé Seal figurait parmi les best-sellers avec une chanson différente intitulée “Crazy”.

Étonnamment, Cline n’a fait partie du palmarès des albums pop américains qu’une seule fois au cours de sa vie, avec Patsy Cline Showcase, et pas du tout dans l’enquête nationale, avant sa triste mort dans un accident d’avion à l’âge de seulement 30 ans en mars 1963. Tous ses autres albums aux États-Unis étaient posthumes, les plus grosses ventes allant à la compilation de 1967 Patsy Cline’s Greatest Hits. Cela s’est vendu à dix millions d’exemplaires, en partie à partir de son tirage d’origine mais principalement à partir d’une réédition de 1996 qui lui a donné un total de plus de quatre ans dans les charts country. Bien sûr, il comprenait le classique “Crazy”.

