La lecture Instagram est essentiellement Spotify Wrapped for Stories

Instagram a dévoilé sa propre fonctionnalité d’examen de l’année qui vous permet de revisiter les moments clés de 2021 en rejouant une sélection d’histoires que vous avez partagées tout au long de cette année.

La fonction de lecture récapitule jusqu’à 10 histoires présélectionnées dans vos archives et vous permet de partager ces moments avec vos abonnés ou amis. Bien sûr, il existe une option pour modifier la sélection afin de supprimer ou d’ajouter vos moments préférés avant de partager votre lecture avec tout le monde.

Il s’agit essentiellement du clone d’Instagram pour Spotify Wrapped, la fonction de récapitulation populaire du service de streaming musical qui donne un aperçu de leurs habitudes d’écoute au cours de la dernière année. La fonction affiche les chansons et les artistes que vous avez le plus écoutés tout au long de l’année. Voici comment trouver vos listes de lecture Spotify Wrapped 2021.

Plus intéressant encore, Playback est la version interne d’Instagram des neuf principales tendances populaires, qui s’appuient sur des applications et des sites Web tiers pour créer une grille de vos photos les plus appréciées. La lecture marque la première fois que le service adopte une fonction d’examen annuel.

Le service de partage de photos et de vidéos appartenant à Meta est la dernière plate-forme sociale à déployer ce format de contenu. Plus récemment, YouTube Music a présenté son propre récapitulatif 2021, qui vous permet de « revivre votre année en musique avec vos chansons préférées ». Il indique le nombre de minutes que vous avez passées à écouter votre artiste, votre liste de lecture et votre bande-son préférés. Vous pouvez également partager ces statistiques avec vos amis via un bouton dédié.

La lecture est maintenant déployée sur les appareils mobiles, y compris les meilleurs téléphones Android. Vous devriez voir un message de notification en haut de votre fil d’actualités qui vous invite à vous amuser.

