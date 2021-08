La lecture, l’écriture et la rithmétique sont comptées dans l’Oregon – RedState ⋆ 10z viral

in

La mise à jour éducative de l’Amérique se poursuit.

Au cours des dernières années, les salles de classe ont adopté une approche différente de celle du passé.

À en juger par une multitude de gros titres, les écoles abandonnent de plus en plus la diffusion des connaissances et l’affûtage des compétences en faveur de la création de bons citoyens, c’est-à-dire l’adhésion à une vision du monde préférée.

Si vous doutez qu’un remake robuste soit à la hausse, pensez aux 3 R de la vieille école – lecture, écriture et « rithmétique ».

En Oregon, ces mêmes choses ont rencontré un quatrième R : abrogation.

Comme le rapporte le New York Post, la gouverneure démocrate Kate Brown a signé une loi en juin “avec peu de fanfare”.

[Senate Bill 744] supprime l’exigence selon laquelle les élèves du secondaire prouvent leur maîtrise de la lecture, de l’écriture ou des mathématiques avant l’obtention du diplôme…

Quant à la fanfare, The Oregonian note que Kate – via un porte-parole – « a de nouveau refusé vendredi de commenter la loi et pourquoi elle a soutenu la suspension des exigences de compétence ».

Visiblement, lors de la signature de la mesure, le gouverneur n’a tenu aucune cérémonie. Aucun communiqué de presse n’a été publié.

Bien que le projet de loi ait été signé le 14 juillet, il n’a été ajouté à la base de données de l’Oregon que le 29, prétendument en raison d’un problème technologique.

La nouvelle loi est un échelon d’échelle.

Pendant très longtemps, l’Amérique a célébré l’accomplissement – la nation était un symbole de liberté, ce qui était en soi un accomplissement incroyable.

Face à un gouvernement tyrannique, des hommes et des femmes courageux ont traversé une mer perfide pour atteindre une terre étrangère pour mener une guerre violente afin d’accéder à l’indépendance.

Au siècle dernier, une génération a triomphé de défis si immenses qu’ils ont été considérés comme « les plus grands ».

De nos jours, l’idée de vaincre n’est pas tout à fait si acclamée.

Quelques-uns des titres susmentionnés :

La vie des enseignants du BIPOC : une étude dénonce le « brouillard du racisme culturel » et le « mur impénétrable de blancheur » du système scolaire

Le district scolaire organise une formation anti-blanchiment d’un an pour lutter contre la «violence scolaire» en mathématiques

Comité d’équité du district scolaire. Dit de mettre fin aux suspensions, d’arrêter d’encourager « les mêmes choses que les Blancs font »

Le système scolaire de New York enseigne l’antiracisme aux élèves de quatrième année et les place dans des «cercles de justice réparatrice»

Un enseignant du primaire fait l’objet d’une enquête pour une vidéo de classe affirmant que la police «n’aime pas les hommes noirs»

Des élèves de 10e ont dit à George Floyd qu’il était né avec « deux grèves » et ont été invités à décrire comment le racisme systémique l’avait victimisé

Le district scolaire de Virginie essaie de traiter la «liste d’ennemis secrets» des parents contre la théorie critique de la race

Un membre du conseil scolaire dit aux diplômés du secondaire qu’ils entrent dans un monde de «racisme» et de «suprématie blanche»

Deux points à retenir de ce qui précède : 1) L’idéologie est la clé, et 2) Les tentatives de réussite – pour beaucoup – sont vaines.

Revenons aux universitaires de l’Oregon, si vous ne prouvez pas que vous savez lire, écrire ou faire des mathématiques – du niveau de la première à la deuxième année – vous pouvez toujours obtenir votre diplôme.

Ou, en d’autres termes :

Si vous ne pouvez pas suffisamment lire, écrire ou faire des mathématiques, vous pouvez toujours obtenir votre diplôme.

Il semble impossible que quelqu’un puisse atteindre la 12e année et être aussi en retard ; d’un autre côté, si ce n’était pas le cas, ils n’abandonneraient pas les exigences.

Certes, tous les législateurs de l’Oregon ne pensaient pas que le SB744 était sensationnel.

Certains républicains ont affirmé que cela réduisait les attentes des enfants.

Même ainsi, comme indiqué par la poste:

Charles Boyle, directeur adjoint des communications du bureau de Brown… a déclaré que les nouvelles normes d’obtention du diplôme profiteraient aux « étudiants noirs, latinos, latinos, indigènes, asiatiques, insulaires du Pacifique, tribaux et de couleur ».

Le projet de loi pourrait rester en vigueur pendant cinq ans.

Les anciennes exigences – mises en place en 2009 – étaient déjà temporairement suspendues en raison de la pandémie.

Et donc, progressivement, voilà où nous en sommes : si quelqu’un n’atteint pas une norme, la norme viendra à lui.

Cette stratégie nous conduira-t-elle vers de plus hauts sommets nationaux ?

Je dirais qu’il y a au moins une bonne chance de non.

