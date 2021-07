La lecture vous rend somnolent ? Les experts expliquent quelle en est la raison | Vie

in

Vous n’êtes pas la seule personne pour qui la lecture vous rend somnolent : c’est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Nous expliquons quelle en est la raison selon les experts.

La lecture est une activité merveilleuse avec des avantages infinis. Les preuves scientifiques relient la lecture à une espérance de vie plus longue, à moins de troubles cognitifs, à une réduction du stress, à de meilleures compétences sociales et à une intelligence supérieure.

Parmi les bienfaits de la lecture pour la santé, nous trouvons également que ça aide à dormir, c’est donc une activité fortement recommandée pour ceux qui souffrent de problèmes de sommeil la nuit. Alors si vous vous demandez pourquoi la lecture rend somnolent, ne vous inquiétez pas car vous n’êtes pas la seule personne à qui cela arrive.

Que la lecture provoque la somnolence a une explication scientifique très simple. Normalement, lorsque nous lisons, nous le faisons dans un environnement calme, dans une position confortable (assis ou allongé dans le lit), en fin de journée ou après avoir fait des activités plus énergiques, conditions qui permettent à notre cerveau de se détendre et de se préparer au sommeil. .

Comme ils l’expliquent dans le Science Focus de la BBC (via MentalFloss), à ces conditions, il faut ajouter que la lecture permet d’échapper aux préoccupations du monde extérieur.

Le Dr Raman Malhotra, neurologue et membre de l’American Academy of Sleep Medicine, déclare que « la principale raison pour laquelle la lecture peut aider certaines personnes à s’endormir est qu’elle permet à l’esprit de se reposer et de se détendre avant d’éteindre les lumières pour s’endormir. “

En lisant, nous nous immergeons complètement dans le discours ou l’histoire que l’auteur nous raconte, de sorte que Nous ne sommes pas agressés par des pensées qui, dans d’autres circonstances, ne nous permettent pas de nous détendre pour dormir.

De plus, la concentration requise par la lecture contribue à la fatigue visuelle et aussi à la fatigue, deux autres facteurs qui rendent la lecture somnolente et nous aident à dormir.

Par conséquent, la lecture est une activité idéale à faire au lit si vous avez du mal à dormir la nuit. En revanche, si vous souhaitez lire plus longtemps sans que le sommeil ne prenne le dessus, il est préférable de le faire à un autre moment où vous êtes plus reposé et assis au lieu de vous allonger.