La légalisation du Bitcoin peut affaiblir la cote de crédit d’El Salvador, selon Fitch Crypto new media

Fitch Ratings a averti que la décision d’El Salvador de réglementer Bitcoin (BTC) comme monnaie légale pourrait affecter négativement les cotes de crédit du secteur des assurances du pays.

L’agence mondiale de notation de crédit a rejoint le peloton des critiques de l’adoption de Bitcoin d’El Salvador, faisant part de ses préoccupations concernant la mauvaise articulation du pays de la mise en œuvre de la crypto sur les marchés traditionnels.

Intégration du Bitcoin

Selon l’agence, l’intégration de Bitcoin sans un cadre réglementaire et opérationnel clair qui garantirait des conversions instantanées en dollars américains augmente les risques de change et de volatilité des bénéfices.

“Les assureurs qui détiennent Bitcoin dans leurs bilans pendant de longues périodes seront fortement exposés à la volatilité de ses prix, ce qui augmentera le risque d’actifs, ce qui est négatif pour le crédit”, a averti Fitch.

Citant l’exposition continue du pays à des titres de faible qualité de crédit, Fitch a averti que “des avoirs supplémentaires en actifs à haut risque ne feront qu’aggraver ce risque”.

Bien que l’agence ne s’attende pas à ce que Bitcoin soit largement utilisé par les assureurs pour le paiement des sinistres et des prestations ni par les compagnies d’assurance pour les offres de polices libellées en crypto, elle souligne que la principale responsabilité de son utilisation concerne le taux d’acceptation de Bitcoin parmi les assurés.

“Les assureurs convertiront probablement Bitcoin en USD le plus rapidement possible pour limiter les risques de change, si les assurés décident de l’utiliser pour payer les primes”, a prédit l’agence de notation de crédit.

Un calendrier ambitieux

“Le règlement, bien que conforme au calendrier ambitieux pour l’adoption de Bitcoin comme monnaie légale, semble être inutilement précipité et laisse très peu de temps aux compagnies d’assurance pour s’adapter à ses exigences, créant un risque supplémentaire pour l’industrie”, selon l’agence, qui a souligné que l’adoption de Bitcoin dans le pays obligera les compagnies d’assurance à “absorber les nouvelles dépenses informatiques, opérationnelles et administratives”.

Le président Nayib Bukele a effectivement fait adopter la loi par le Parlement, grâce à la majorité de son parti Nuevas Ideas à l’assemblée et le gouvernement devrait publier le règlement au plus tard le 7 septembre.

Si tout se passe bien, il est possible que l’adoption de Bitcoin par le Salvador soit non seulement la première mais aussi la plus rapide adoption de crypto de l’histoire.

