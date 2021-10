La légendaire séance d’entraînement de Khabib Nurmagomedov qui l’a vu briser huit partenaires successifs avec des compétences de lutte incroyables

Khabib Nurmagomedov est une légende indéniable de l’UFC et l’un des plus grands combattants de MMA à avoir jamais vécu.

L’ancien champion des poids légers, qui s’est retiré de la cage invaincu, n’est peut-être pas la superstar la plus « sexy » en termes de flamboyance, de techniques promotionnelles ou même d’esthétique dans l’octogone, mais c’est un lutteur de classe mondiale qui brise ses adversaires sur le tapis.

Le père de Khabib a inculqué une grande partie de la discipline à Khabib dans sa quête pour être un grand de tous les temps

Au cours de son règne, il a relevé d’innombrables défis à sa couronne et a décidé de se retirer invaincu lorsqu’il a battu le dangereux Justin Gaethje.

Bien qu’il ne soit pas lui-même connu comme un puncheur à élimination directe, Khabib a huit KO à son palmarès et a terminé avec une fiche de 29-0.

On a beaucoup parlé des techniques d’entraînement de Khabib qui ont commencé en Russie, où son défunt père entraîneur l’avait fait lutter avec des ours lorsqu’il était enfant.

« Premièrement, un enfant veut toujours que son père voie de quoi son fils est capable », avait précédemment déclaré Abdulmanap Nurmagomedov.

« C’est dommage qu’il n’y avait rien de plus intéressant quand il était plus jeune. En fin de compte, c’était un test de caractère plus qu’un exercice.

Le dévouement de Khabib et son entraînement unique sous-tendent la ténacité et la détermination globales dont il fait preuve à l’intérieur de l’octogone où il est devenu le roi de la division des poids légers de l’UFC avec des victoires notables contre Dustin Poirier, Michael Johnson et Conor McGregor.

« La lutte, c’est le pouvoir », vous dira-t-il et une histoire sur l’entraînement de Khabib où il a affronté tout son camp cinq minutes à la fois – et a battu chacun d’eux – est devenue légendaire.

« Khabib a toute son équipe et l’entraîneur Fabiano [Scherner] a dit qu’il y avait environ sept ou huit gars », a déclaré l’ancien UFC des poids mi-lourds Chael Sonnen.

Khabib s’est entraîné avec l’ancien lutteur olympique Daniel Cormier dans l’équipe AKA dans le passé

Khabib est incontestablement le leader de sa salle de sport et sa détermination l’a déjà vu affronter huit gars lors d’une séance d’entraînement intense.

«Khabib reste cinq minutes, l’horloge sonne, un nouveau gars arrive. Ils continuent à le faire jusqu’à ce que les partenaires d’entraînement ne puissent plus continuer.

« Ce [doesn’t end] quand Khabib est fatigué, c’est quand tous les partenaires d’entraînement qui bénéficient de toutes ces pauses sont épuisés et ne peuvent pas y aller.

« L’entraîneur Fabiano a dit qu’il ne savait pas s’il avait déjà vu quelque chose comme ça en termes d’intensité qu’il pouvait maintenir sur une longue période de temps. Il épuisait les gars pendant qu’il s’usait. Les gars frais ne pouvaient toujours pas l’épuiser.

Sonnen dit qu’il pense que l’apparence peut être trompeuse quand il s’agit de l’ancien champion des poids légers de l’UFC et que ses ennemis sous-estiment souvent son style et sa substance.

«Je pense que Khabib a accidentellement une longueur d’avance sur la concurrence. Parce que je crois que si quelqu’un regardait Khabib lutter, en particulier les éliminations et le contrôle en particulier, qui est son pain et son beurre, ils sous-estiment toujours à quel point il est bon à cela.

«Je crois que lorsque vous le regardez sur film, vous vous sentez très à l’aise parce que c’est un gars à rincer et à répéter. Poussez dans la clôture, enchevêtrez vos jambes, arrivez jusqu’au corps, vous traînez jusqu’au tapis, enchevêtrez les jambes en martelant, en utilisant beaucoup de pression, en mélangeant des frappes avec des passes avec des soumissions.

«Il fait un bon travail d’être occupé. Mais vous pouvez décomposer cela et dire « Je suis habitué à ça et j’ai vu ça. »

« Mais, il semble que Khabib fasse un peu plus qu’il n’y paraît. C’est très sophistiqué et compliqué.

Il ne fait aucun doute que Khabib est un combattant unique en son genre, qui forme maintenant la prochaine génération d’artistes martiaux mixtes, et sa passerelle vers l’UFC est un chemin que peu, voire personne, a parcouru auparavant.

Et son camp d’entraînement n’est certainement pas pour les âmes sensibles !

Personne n’a pu prendre le dessus sur Khabib sur le tapis

Beaucoup diraient que Khabib est le meilleur lutteur de l’UFC