La légendaire star du cinéma indien Amitabh Bachchan lance une collection NFT ZyCrypto Crypto new media

La scène NFT en Inde a reçu un élan majeur mercredi lorsqu’un nouveau marché NFT a annoncé qu’il lancerait des NFT et des objets de collection personnels sur le thème de la star du cinéma et de la télévision la plus populaire et emblématique du pays, Amitabh Bachchan. Il sera la première grande personnalité du cinéma de Bollywood, l’industrie cinématographique indienne basée à Mumbai, à proposer des NFT.

Le marché NFT BeyondLife.club hébergera les NFT et les objets de collection d’Amitabh. L’entreprise est lancée en collaboration avec GuardianLink.io par une société indienne Rhiti Entertainment. Le 1er septembre, le marché BeyondLife.club a été mis en ligne. Mais les NFT n’avaient pas encore été présentés et chaque fois que cela se produira, cela marquera le tournant du rendez-vous du pays avec la crypto et la NFT.

Amitabh Bachchan, 78 ans, a figuré dans d’innombrables films et publicités télévisées en plus d’être l’hôte de Kaun Banega Crorepati (KBC), qui est une adaptation de l’émission télévisée britannique “Who Wants to Be a Millionaire”. Lorsque KBC a été lancé en 2000, la popularité d’Amitabh, qui connaissait d’ailleurs une mauvaise passe dans sa carrière à cette époque, a été utilisée par Star Plus, qui se lançait en Inde, pour prendre pied sur le marché indien en plein essor du divertissement télévisé. Amitabh aurait facturé Rs 3 core pour chaque épisode où le prix maximum en argent était de Rs 1 crore.

“La mégastar de Bollywood Amitabh Bachchan sera la première à déployer sa collection NFT via BeyondLife.club. Ces objets de collection représenteront son statut légendaire et marqueront l’ouverture de cette première plate-forme NFT », a déclaré BeyondLife.club dans un communiqué.

“Notre plus grande motivation derrière cette entreprise est de responsabiliser les artistes, les célébrités et les athlètes du monde entier, et en même temps, d’aider les fans inconditionnels à mettre la main sur la forme de contenu la plus pure”, a déclaré le CMD de Rhiti Group Arun Pandey.

En regardant la popularité croissante et les affaires en plein essor des NFT, il est difficile de dire si la popularité d’Amitabh Bachchan est utilisée pour promouvoir les NFT et les crypto-monnaies ou s’il s’agit de pur développement commercial. En plus d’être un acteur de premier plan, Amitabh Bachchan a l’image d’un féroce esprit d’entreprise qui fait payer le prix fort pour son travail.

Comme le gouvernement indien n’est pas amusé par les développements cryptographiques et maintient une position belliciste, l’union des forces cryptographiques par Amitabh Bachchan a une importance. Lorsque l’actuel Premier ministre indien Narendra Modi était ministre en chef de l’État indien du Gujarat, son gouvernement avait engagé Amitabh Bachchan pour faire des publicités télévisées pour le tourisme du Gujarat.

La popularité et la vénération d’Amitabh Bachchan en Inde sont telles que même les journalistes ne l’appellent pas « Amitabh », comme les gens normaux le feraient dans les rues et les maisons en Inde, lors d’une interview. Il s’appelle Amitabh Bachchan ou M. Bachchan.

Le marché BeyondLife accueillera également des NFT liés à son père, Haribansh Rai Bachchan, qui était un poète très célèbre à son époque.

Ses poèmes sont toujours aimés et récités, en particulier dans les occasions où Amitabh est un invité ou est félicité. Il récitait également les poèmes de son père et les gens adorent la façon dont Amitabh livre les dialogues ou récite la poésie.

L’une des œuvres les plus célèbres de Senior Bachchan est une anthologie intitulée “Madhushala”, qui signifiera grossièrement un “trou à boire” de l’époque révolue. Harivansh Rai Bachchan était un abstinent. Les poèmes de cette anthologie utilisent les métaphores de « l’alcool » et des « habitudes de boire » pour faire comprendre certaines vérités essentielles sur la vie, sans jeter de l’alcool et boire sous un mauvais jour.

BeyondLife.club est la 5ème place de marché NFT à avoir été lancée au cours des 3 derniers mois en Inde. En juin, l’échange crypto WazirX a lancé WazirX NFT. NFTically et Wall.app ont emboîté le pas tandis que Rario, le marché NFT avec un accent exclusif sur le cricket qui est très populaire en Inde, a été lancé en août. À l’exception de WazirX NFT, tous les autres ont été lancés sur le réseau Polygon.