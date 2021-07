La légende barcelonaise Luis Enrique a subi une tragédie personnelle avec la mort de sa fille, mais est revenue pour emmener l’Espagne dans le voyage de l’Euro 2020 malgré la controverse sur l’exclusion de Sergio Ramos

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique fait les choses à sa manière et il se fout de ce que les autres pensent.

C’est l’attitude déterminée dont un entraîneur de football a besoin alors que les critiques viennent, peu importe si vous gagnez, perdez ou faites match nul.

.

Enrique est un homme en mission avec l’Espagne

C’est une mentalité forgée au fil des décennies par Enrique, un international espagnol de 62 sélections à l’époque où il était joueur.

Peu de gens échangent le Real Madrid contre Barcelone et sortent de l’autre côté une légende, mais dire à quel point vous avez peu aimé jouer pour Los Blancos et les laisser sur un transfert gratuit aide.

Tout comme le fait de marquer des buts contre eux et de célébrer sauvagement.

Plus tard, il maîtrisera la solitude du coureur de fond et pas seulement les marathons de fin de course, mais aussi le Marathon de Sables – un non-marathon où les concurrents parcourent 156 milles en six jours au Maroc.

.

Enrique est un compétiteur né

Il a lancé un ironman en 2007 pour faire bonne mesure avant de finalement devenir entraîneur de football.

Les courses étaient probablement un jeu d’enfant en comparaison.

Il a eu ses sommets avec Barcelone, remportant deux Ligas et une Ligue des champions, et a également bien performé avec le Celta Vigo, malgré une période difficile à Rome.

Et en 2018, il prendrait en charge l’équipe nationale espagnole après la farce de Julen Lopetegui.

Malheureusement, comme toujours dans la vie, la tragédie peut frapper et Enrique a été contraint de quitter son poste en mars 2019.

La fille de l’Espagnol, Xana, avait reçu un diagnostic de cancer des os et est malheureusement décédée quelques mois plus tard.

.

Les stars espagnoles ont observé une minute de silence avant un match contre les îles Féroé pour rendre hommage à la fille de Luis Enrique

L’assistant d’Enrique, Roberto Moreno, avait pris en charge temporairement l’Espagne pendant cette période et avait un contrat jusqu’à la date initiale de l’Euro 2020, bien que ce soit toujours avec la compréhension que son ancien patron reviendrait lorsqu’il le pourrait.

Enrique à la mi-novembre 2019, bien que Moreno ait mené l’équipe à une victoire 5-0 sur la Roumanie, a révélé qu’il faisait exactement cela.

“Nous sommes très satisfaits du travail de Robert, mais le leader est Luis Enrique”, a déclaré le chef de la fédération Luis Rubiales.

Enrique, cependant, n’était pas aussi satisfait de Moreno.

“La seule fois où j’ai vu Moreno pendant tout ce temps, c’était le 12 septembre, lorsque nous avons eu une réunion de 20 à 30 minutes chez moi”, a-t-il déclaré.

“Il était clair qu’il voulait entraîner à l’Euro et ensuite je pourrais revenir et il travaillerait comme mon assistant. Ce n’était pas une surprise : je le voyais venir.

« J’essaie de me mettre à sa place, je le comprends ; Je comprends qu’il a travaillé dur pour être là, pour avoir cette opportunité, et qu’il est ambitieux, mais pour moi c’était déloyal, et je ne ferais jamais ça.

«Je ne veux personne avec cette personnalité dans mon équipe. L’ambition est une vertu mais l’excès d’ambition ne l’est pas : c’est un grand défaut. C’est pourquoi j’ai pris la décision que j’ai prise. Je lui ai dit ce jour-là que je ne l’avais jamais vu comme le numéro 2 de mon équipe.

« Je lui ai dit que j’avais envie de reprendre le travail, mais pas encore. Le seul responsable du fait que Robert Moreno ne soit pas là, c’est moi. Ce n’est pas le [Spanish football federation] Président [Luis] Rubiales ou [its sporting director José] Molina, ni la fédération.

.

À certains moments de l’Euro 2020, Enrique a canalisé son intérieur Marcelo Bielsa avec son intensité – et ses squats

Enrique n’a pas peur des grandes décisions, comme vous pouvez le constater.

Après la Coupe du monde 2018, avec la retraite de l’une des dernières équipes légendaires espagnoles de 2008, 2010 et 2012, Andres Iniesta, il avait besoin de rajeunir son groupe.

Des superstars, dont Jordi Alba, avec qui il s’était brouillé à Barcelone, ont été supprimées et un certain nombre de jeunes stars, et certaines de clubs démodés ont été choisies.

Avant l’Euro 2020, il est allé plus loin et Sergio Ramos a été sa prochaine victime.

“Sergio Ramos est notre capitaine, mais il n’a pas pu concourir depuis janvier dans les bonnes conditions”, a expliqué Enrique. «Je lui ai dit par téléphone hier soir. Ce fut une conversation difficile et dure, mais correcte et respectueuse.

Certains Espagnols et fans du Real Madrid étaient furieux mais Enrique avait raison, Ramos n’était pas assez en forme après une année 2021 difficile qui l’a vu rater 24 matchs pour son club.

.

L’exclusion de Ramos était une énorme décision d’Enrique avant le tournoi

Ce fut une décision difficile et notable étant donné la volonté du patron de l’Angleterre Gareth Southgate d’intégrer Harry Maguire et Jordan Henderson dans son groupe de 26 hommes.

Enrique a fait face à une nouvelle colère lorsque le remplaçant de Ramos au Real Madrid, Nacho, n’a pas été appelé à la place de Ramos et n’a nommé qu’une équipe de 24 joueurs.

En fait, il n’y avait aucun joueur du Real Madrid dans une équipe espagnole lors d’un tournoi majeur pour la première fois. Un moment de choc dans l’histoire de l’équipe nationale.

C’était un jeu de pouvoir. Enrique savait qu’il devait avoir un contrôle total sur son équipe. Ramos était une présence énorme dans l’équipe et avait le potentiel de bouleverser le panier de pommes.

Non pas qu’Enrique ne soit pas capable de montrer de la contrition.

Alba, avec qui il s’est brouillé à Barcelone et abandonné après la Coupe du monde 2018, est revenu dans l’équipe et a reçu le brassard de capitaine lorsque Sergio Busquets a contracté COVID-19 avant le tournoi.

Après un début chancelant dans la compétition paneuropéenne, l’Espagne est désormais au bord de la finale à Wembley.

.

Enrique a montré de superbes compétences en gestion d’hommes avec l’as de Barcelone Alba

Ses décisions difficiles ont payé.

Maintenant, il affronte l’Italie dans un match de demi-finale, en direct sur talkSPORT, qui reviendra sur l’un des moments les plus célèbres de sa carrière.

En 1994, les nations se sont affrontées en quart de finale de la Coupe du monde.

L’Espagne s’est retrouvée menée 2-1 à deux minutes de la fin et alors qu’Enrique tentait de récupérer un centre, Mauro Tassotti l’a égalisé d’un coude.

L’arbitre l’a raté. Lors de ce tournoi, la VAR aurait expulsé l’Italien et accordé un penalty. À l’époque, Enrique a souffert d’un saignement du nez et d’une élimination.

Han pasado ya 25 años de aquel codazo de Tassotti que partió la nariz de Luis Enrique, aquel penalti no pitado que pudo cambiar el rumbo de la Selección en aquel Mundial de USA ’94… Pasan los años, pero nos sigue doliendo como aquel día pic.twitter.com/E6OnlEjnPt – MARCA (@marca) 9 juillet 2019

Interrogé sur l’incident avant la demi-finale de l’Euro 2020, il a répondu: “S’il vous plaît, non, c’est il y a si longtemps maintenant, mon nez va mieux maintenant. J’ai parlé avec Mauro depuis et c’est un bon gars.

Mais ce moment n’est qu’un autre obstacle qu’Enrique voudra surmonter alors qu’il vise un rendez-vous avec le destin à Wembley lors de la finale le 11 juillet.