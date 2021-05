La légende brésilienne folle de fête, Romario, a sauté l’entraînement de la Coupe du monde pour le volleyball, a marqué pour que Johan Cruyff l’envoie au carnaval, et a une fois qualifié Pelé de “ retardé mental ”

Notre définition de «héros culte» n’est pas vraiment la même que celle du Brésil en ce qui concerne les stars du football.

Ouais, vous aimerez peut-être David Beckham. Mais vous n’allez pas l’élire aux Chambres du Parlement, n’est-ce pas?

Romario est aussi célèbre qu’ils viennent au Brésil

Parce que le fait est que si le football est une partie importante de la culture britannique, il n’a rien à voir avec son importance au Brésil.

Là où l’humeur de la plupart des pays pèse sur la fortune économique, celle du Brésil dépend de l’équipe nationale.

Les footballeurs sont vénérés comme des dieux et ont souvent plus d’influence que les dirigeants politiques du pays.

En fait, parfois les deux se croisent, comme dans le cas du légendaire fêtard Romario, qui est également l’un des plus grands buteurs du jeu.

L’attaquant devenu politicien a dit un jour: «Quand je suis né, l’homme dans le ciel m’a pointé du doigt et a dit:« C’est le gars ».»

Comme Ronaldinho, Romario adorait faire la fête

Parfois, on avait l’impression que Romario avait un cadeau divin dans la boîte, à tel point qu’il n’avait même pas besoin d’essayer.

«La nuit a toujours été mon ami. Quand je sors, je suis heureux et quand je suis heureux, je marque des buts », a-t-il résumé un jour.

Comme son compatriote icône brésilien Ronaldinho, le football est venu si facilement pour Romario qu’il a pu jongler avec son style de vie festif tout en étant le meilleur.

Alors que les plus grands d’aujourd’hui, comme Cristiano Ronaldo, passent leur vie au gymnase pour atteindre la grandeur, Ronaldinho s’est déjà entraîné à l’entraînement en état d’ébriété et Romario pensait pratiquer des calories gaspillées.

Il préférait de loin faire la fête, faire des jupons et jouer au volley-ball sur les belles plages de Rio de Janeiro.

Romario savait comment passer un bon moment

Et ses entraîneurs l’ont laissé faire, parce qu’il était si bon. Carlos Alberto Parreira a excusé Romario du camp d’entraînement final avant la Coupe du monde 1994 parce que l’attaquant voulait jouer au volleyball sur la plage avec ses amis.

Romario est devenu le joueur le plus précieux du tournoi, remportant le Ballon d’or alors que le Brésil soulevait la Coupe du monde.

C’était en dépit d’être en désaccord avec son partenaire de grève Bebeto, qui était tout ce que Romario n’était pas en tant que personne.

Romario a admis être arrogant, égoïste et égoïste, tandis que Bebeto était un homme de famille humble. En 1994, Romario a joué pour Barcelone, Bebeto s’est avéré pour le Deportivo de La Coruna. Alors que Romario et son coéquipier du Barca Hristo Stoichkov faisaient la fête du crépuscule à l’aube, Bebeto ne l’a pas fait.

Romario a aidé le Brésil à remporter la Coupe du monde 1994

Néanmoins, Romario conseillait toujours à Parreira de choisir Bebeto, de la même manière qu’il offrait des conseils non sollicités à la plupart de ses managers.

La légende brésilienne Pelé a un jour exhorté Romario à laisser les entraîneurs être des entraîneurs, ce à quoi l’attaquant a répondu en qualifiant l’icône de “ retard mental ”. Romario n’a jamais été du genre à se dérober à une conférence de presse controversée et a été critiqué tout au long de sa carrière pour avoir été trop franc.

Avant Barcelone et la célébrité de la Coupe du monde, il s’est fait un nom à Vasco de Gama au Brésil avant de passer au PSV Eindhoven et de jouer sous Guus Hiddink et Sir Bobby Robson au début des années 90.

«C’est le joueur le plus intéressant avec lequel j’ai travaillé jusqu’à présent», a déclaré Hiddink en 2011. «S’il voyait que j’étais un peu plus nerveux que d’habitude avant un grand match, il venait me voir et me disait: c’est facile, entraîneur, je vais marquer et nous allons gagner ».

«Ce qui est incroyable, c’est que huit des dix fois où il m’a dit ça, il a vraiment marqué et nous avons vraiment gagné.

Romario est devenu une célébrité au PSV

Pendant ce temps, Sir Bobby a consacré une grande partie de son autobiographie à la vie avec Romario au PSV.

«Il n’y avait aucun contrôle sur sa vie privée», a écrit l’ancien patron d’Angleterre et de Newcastle. «Pour Romario, le vendredi soir était une soirée de fête, même si nous avions un match le lendemain.

«L’alcool n’était pas le problème – c’était un gars de Coca-Cola – mais il restait dehors jusqu’à quatre heures du matin et dormait toute la journée avant le coup d’envoi à 19h30.

«Nous prenions les appels de personnes disant ‘Romário est resté dehors toute la nuit. Il est parti d’ici à quatre heures. Il dansait, bavardait, rencontrait une dame de la région, jouait avec elle et dormait toute la journée pour être «frais» pour le match. »

Puis à Barcelone, son manager Johan Cruyff a révélé que Romario avait déjà marqué des buts juste pour pouvoir aller au carnaval au Brésil.

«Une fois, Romario m’a demandé s’il pouvait manquer deux jours d’entraînement pour retourner au Brésil pour le carnaval de Rio de Janeiro», a expliqué Cruyff.

Romario faisait partie de la “ Dream Team ” de Johan Cruyff à Barcelone

“J’ai répondu:” Si vous marquez deux buts demain, je vous donnerai deux jours de repos supplémentaires par rapport aux autres joueurs. “

«Le lendemain, Romario a marqué son deuxième but 20 minutes après le début du match et m’a immédiatement fait signe de me demander de partir.

«Il m’a dit:” Coach, mon avion part dans une heure “. Je n’avais pas d’autre choix que de laisser Romario partir pour avoir rempli sa promesse.

En fait, ce match était contre le Real Madrid et Romario a fait mieux que promis en réalisant un triplé lors d’une victoire 5-0 en janvier 1994.

Donc, vous comprenez, Romario adorait absolument faire la fête et a réussi à devenir l’un des plus grands attaquants de l’histoire en même temps.

Officieusement, il a marqué plus de 1000 buts au cours de sa carrière et Diego Maradona fait partie de ceux qui disent que le Brésilien est le meilleur joueur qu’ils aient jamais affronté.

Le style de vie a-t-il entravé la carrière de Romario?

Mais, aussi fou que cela puisse paraître, Romario a été laissé à l’écart de sa carrière de footballeur.

Malgré sa capacité presque divine dans la boîte, beaucoup se demandent ce qu’il aurait pu être s’il avait une sorte d’éthique de travail.

Par exemple, il n’a joué qu’une seule Coupe du monde alors qu’il aurait dû briller à quatre ans.

Les blessures l’ont gardé silencieux à Italia ’90 et l’ont forcé à manquer France ’98 alors qu’il était au sommet de ses pouvoirs, avant que l’indiscipline ne le fasse exclure de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde en 2002.

En effet, en 2001, il a déclaré à Luis Fillipe Scolari qu’il subissait une opération des yeux, mais qu’il a toujours participé à des matchs amicaux du club Vasco da Gama au Mexique et qu’il est parti en vacances.

Le partenariat “ Ro-Ro ” devait faire la une de France 98

Après les omissions de 1998 et 2002, Romario a prononcé des conférences de presse en larmes sur le fait qu’il manquait la Coupe du monde.

Malheureusement, cela signifiait que le monde n’avait jamais vraiment pu voir ‘Ro-Ro’, Romario et Ronaldo, unir leurs forces sur la plus grande scène du monde.

Jamais du genre à se taire, il s’est lancé dans une carrière d’homme politique à sa retraite en 2008, qui continue de remporter un certain succès.

Il a appelé à juste titre la corruption à la FIFA et, en 2014, il a été élu au Sénat avec le plus grand nombre de votes reçus par un candidat représentant l’État de Rio de Janeiro.

Romario a échoué dans sa candidature pour devenir gouverneur de Rio de Janeiro en 2018, mais nous ne pensons pas avoir encore vu le dernier d’entre lui.

