Antonio Conte a été soutenu pour le poste à Manchester United par la légende brésilienne Rivaldo, qui estime que l’Italien est capable de tirer le meilleur parti de la talentueuse équipe des Red Devils.

Ole Gunnar Solskjaer est soumis à une pression énorme à Old Trafford et il y a des suggestions qu’il pourrait être licencié si son équipe ne parvient pas à battre Tottenham – en direct sur talkSPORT ce samedi.

.

Conte conviendrait-il à Old Trafford ?

Solskjaer s’accroche pour la vie à United

La défaite 5-0 du club à Old Trafford face à son rival acharné Liverpool le week-end dernier a vu la pression s’intensifier considérablement sur le Norvégien, dont le statut de légende du club pourrait ne pas l’empêcher de se faire hacher dans les semaines à venir.

Conte est le favori des bookmakers pour prendre le relais s’il est limogé et la légende brésilienne Rivaldo, qui a remporté la Coupe du monde avec la Seleçao et également le Ballon d’Or en tant que joueur de Barcelone, estime que l’Italien conviendrait parfaitement à Old Trafford.

S’exprimant en partenariat avec Betfair, il a déclaré: « La sortie de Solskjaer est une forte possibilité, et il semble probable que le conseil d’administration de Man United pourrait passer à Antonio Conte.

« Le manager italien a produit de solides performances à la Juventus, à l’Inter et aussi à Chelsea, donc, il a le pedigree pour entraîner un grand club européen, surtout dans un pays où il a déjà dirigé ce qui lui facilitera les choses en termes d’adaptation.

. – .

Rivaldo a aidé le Brésil à remporter la Coupe du monde en 2002

« Avec lui à la barre, United deviendra une équipe plus pressante avec un football offensif et une intensité, ce qui pourrait mieux correspondre aux joueurs que le club a actuellement dans l’équipe, et Conte exige également beaucoup de ses joueurs, ce qui pourrait augmenter leur engagement. effronté.

« À mon avis, il serait une bonne option pour le club s’il y avait un changement, mais nous devons d’abord attendre les développements concernant l’avenir de Solskjaer dans les prochains jours ou semaines. »

Rivaldo a admis que donner une chance aux légendes du club – comme United l’a fait avec Solskjaer – a fonctionné dans le passé, mais a affirmé que le faire avec des entraîneurs inexpérimentés représentait un grand risque.

.

Pirlo a découvert qu’être un grand joueur de tous les temps ne vous donne pas automatiquement les meilleures compétences en tant qu’entraîneur

Alors que le Real Madrid a connu du succès avec Zinedine Zidane, le passage d’Andrea Pirlo à la tête de la Juventus ne s’est pas bien terminé, tandis que Xavi est désormais lié à un retour à Barcelone en remplacement du patron de la hache Ronald Koeman.

Il a ajouté: « Ces derniers temps, il est devenu plus courant de voir de grands clubs donner aux idoles du club la possibilité de commander les équipes principales, c’est arrivé à Zidane au Real Madrid (et c’était très réussi) ou à Andrea Pirlo à la Juventus (pas si bien cependant), mais donner l’opportunité est le seul moyen possible de comprendre si cet ancien joueur peut effectivement devenir un grand entraîneur.

« Xavi n’a pas encore la plus grande expérience, mais je me souviens que Pep Guardiola ne l’avait pas non plus lorsqu’il a repris le club, mais cela s’est très bien passé. Oui, Barcelone n’a pas une équipe aussi forte aujourd’hui, mais je pense qu’ils peuvent s’améliorer.

« De plus, Xavi peut s’attendre à un grand respect de la part du groupe, y compris d’anciens coéquipiers comme Pique ou Sergio Busquets qui seront certainement ravis d’avoir quelqu’un en qui ils ont confiance pour les diriger à l’avenir. »