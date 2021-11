Le Celtic Football Club a malheureusement confirmé que l’une des légendes de son club, Bertie Auld, est décédée à l’âge de 83 ans.

Le milieu de terrain a joué 283 fois pour le club sur deux périodes et faisait partie de l’équipe qui est devenue la première équipe britannique à remporter la Coupe d’Europe.

Repose en paix, Bertie Auld, 83 ans

L’équipe qui a remporté la Coupe d’Europe (maintenant connue sous le nom de Ligue des champions) a été nommée « Lisbon Lions » après sa victoire héroïque contre l’Inter Milan à l’Estadio Nacional de Lisbonne.

Suite à la triste nouvelle, le président de Celtic, Ian Bankier, a publié une déclaration.

« Les pensées et les prières les plus sincères de tout le monde au Celtic sont avec la famille de Bertie dans un moment si difficile, suite à cette perte tragique », peut-on lire.

« Je ne pense pas que les mots puissent décrire de manière adéquate ce que Bertie signifiait pour le club et nos supporters. C’était un géant d’un joueur, un géant d’homme et tout simplement M. Celtic.

Auld a rendu hommage à Billy McNeill en 2019, un autre des «Lisbon Lions»

«Il a atteint les plus hauts sommets en tant que joueur avec son talent, mais c’est ce qu’il était en tant qu’homme qui l’a rendu tellement plus pour nous tous.

« Il a tellement enrichi toutes nos vies avec son humour, son caractère et sa personnalité et pour cela nous serons toujours reconnaissants.

« Ce fut un privilège absolu d’avoir connu Bertie et je sais à quel point son décès sera ressenti par tous les supporters du Celtic. Bertie sera à jamais considéré comme un grand celte et il restera à jamais dans nos cœurs.

«Nous pleurons tous son décès avec une grande tristesse et, bien sûr, nous offrons tout notre soutien à la famille de Bertie. Puissiez-vous reposer en paix, Bertie.

Auld est une légende celtique et tout le monde au club sera reconnaissant pour ce qu’il a fait en 1967

« Perdre Bertie est une nouvelle tragique et nous offrons nos prières et notre soutien à la famille de Bertie dans un moment si difficile. » Michael Nicholson, directeur général par intérim, a ajouté.

« On se souviendra toujours de Bertie comme l’un des plus grands fils du Celtic, faisant partie d’une équipe qui a remis le plus grand prix de tous au Club et à ses supporters.

« Il a apporté tellement de joie aux supporters du Celtic sur et en dehors du terrain et nous le remercions et lui rendons hommage sincèrement pour cela.

«Ce fut une joie et un privilège absolus d’être en compagnie de Bertie, et son esprit brillant et son sens de l’humour vivront longtemps dans tous nos souvenirs.

«Il aimait tellement le Club et, à son tour, il était si profondément aimé de nous tous en tant que supporters du Celtic.

« Bertie était tout simplement unique, il n’y en aura jamais un autre comme lui et c’est vraiment une journée très triste. Nos plus sincères condoléances vont à la famille de Bertie.