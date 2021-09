La légende d’Arsenal Adams salue le tweak d’Arteta crucial pour Tottenham

in

La légende d’Arsenal, Tony Adams, était ravie de voir un ajustement tactique qu’il voulait voir « depuis des lustres », et a salué quatre jeunes Gunners pour leur rôle dans un derby mémorable du nord de Londres.

Les canonniers a produit un magnifique affichage plein d’énergie et de pointe pour couler Tottenham 3-1 dimanche. Arsenal a signalé son intention d’imprégner son équipe de jeunes cet été avec ses six signatures de moins de 24 ans.

Et s’exprimant dans son rôle d’expert sur Sky Sports, le héros d’Arsenal Adams a décrit les contributions de leurs jeunes stars comme “phénoménales”. De plus, il a salué les performances de deux de leurs signatures estivales qui se sont toutes les deux relevées.

« C’était une magnifique et merveilleuse présentation du premier semestre ; les enfants étaient phénoménaux », a déclaré Adams (via l’Express).

« Saka, les jambes d’Emile Smith Rowe de haut en bas, ils ont vraiment pris le match. J’ai adoré Tomi [Tomiyasu]; Son positionnement était excellent.

“Je pensais qu’ils étaient exceptionnels sur tout le terrain, et le match s’est terminé en première mi-temps. J’ai juste aimé la forme, les deux milieux de terrain titulaires; ils ont gagné chaque tête.

« Ben White a été exceptionnel aujourd’hui, s’imposant dans les 15-20 premières minutes ; Je suis surexcité.”

Dans la préparation du match, l’ancien favori d’Arsenal, Paul Merson, a demandé à Kieran Tierney d’ajouter un élément de contrôle à son jeu.

“J’aime Tierney”, a déclaré Merson à 90 minutes. « Le problème, c’est qu’il devient un peu capitaine d’école. Il essaie de tout faire.

« Au lieu de faire son travail, comme arrêter les croisements, il essaie de tout faire, alors il est pris entre les deux. Arrêtez la croix ou remettez-vous en position.

Lors de la victoire de dimanche, Tierney a fourni un débouché offensif sur la gauche, bien qu’il ait semblé freiner ses tendances avant-gardistes à donner à la défense d’Arsenal un plus grand sentiment de sécurité à l’occasion.

Cela a plu à Adams qui a déclaré qu’il avait appelé les arrières latéraux d’Arsenal pour permettre à Saka et Smith Rowe de porter le fardeau de l’attaque.

Adams a conclu: «Je dis depuis des lustres que ces gars doivent tenir ces arrières latéraux et être difficiles à battre. Laissez Saka et Smith Rowe s’en occuper et je suis ravi que les enfants le leur aient apporté.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Chelsea pourrait détenir la clé de l’avenir de Saka

Pendant ce temps, Chelsea pourrait avoir un impact majeur sur le fait qu’Arsenal soit inondé d’une offre pour Saka, selon un rapport.

Selon l’Express, si Chelsea Saul Niguez carrément, l’Atletico pourrait lancer un raid pour la star d’Arsenal Bukayo Saka. Les Blues conservent une option de 30 millions de livres sterling pour rendre permanent le déménagement de l’Espagnol à Stamford Bridge.

Saka a récemment été signalé comme un cible pour l’Atletico et la Juventus. Un montant étonnamment bon marché de 43 millions de livres sterling a été présenté comme étant capable de donner Arsenal une décision à prendre. L’article de l’Express cite à nouveau ce même chiffre.

Saul avait été renvoyé à l’arrière gauche à l’occasion lors de sa dernière saison sous Diego Simeone. L’article affirme que la polyvalence de Saka – étant capable de jouer à l’arrière, au milieu de terrain et en attaque – ferait de lui un remplaçant parfait.

Bien que naturellement, les chances qu’une approche soit lancée diminueraient considérablement si Chelsea décidait de ne pas signer Saul sur un accord permanent. En tant que tels, les fans d’Arsenal espèrent que le début de vie instable de Saul à Stamford Bridge ne s’améliore pas.

LIRE LA SUITE: La paire d’Arsenal efface Tottenham; Kane obtient un score de châtiment avec un triple moment de cauchemar – Notes des joueurs