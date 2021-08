La légende d’Arsenal admet qu’il « soutiendrait » les Gunners en nommant Sean Dyche si Mikel Arteta était limogé alors que le patron de Burnley est soutenu pour les six premiers postes

Sean Dyche est-il l’un des six meilleurs entraîneurs de Premier League? La légende d’Arsenal, Ray Parlour, le pense.

Dyche a fait un travail brillant à Burnley en consolidant sa position en Premier League, avec un budget limité, au cours des cinq dernières saisons.

Dyche est le patron de Burnley depuis octobre 2012

Ils ont même terminé septièmes de la saison 2017/18 et se sont qualifiés pour la Ligue Europa.

Dyche était lié à d’autres emplois en Premier League cet été, notamment Crystal Palace, mais il est resté aux Clarets et en est maintenant à sa neuvième saison avec le club.

Parlour, cependant, a admis qu’il aimerait voir le joueur de 50 ans avoir une chance dans un club de haut niveau.

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: «Je pense que la plupart des gens aimeraient le voir avoir la chance d’occuper un poste important et voir comment il s’en sortirait dans un poste parmi les six premiers.

Dyche est un manager pragmatique mais il est très apprécié grâce à des interviews franches

«Comment savons-nous jusqu’à ce qu’il ait une opportunité. Je suis surpris que certains clubs ne l’aient pas fait et j’ai dit “faites entrer Sean Dyche”.

« Nous savons que ce qu’il a fait à Burnley est incroyable. Il fait un excellent travail chaque saison.

Le patron actuel d’Arsenal, Mikel Arteta, est sous pression après une défaite lors de la première journée contre Brentford, alors qu’il a également été soutenu par 130 millions de livres sterling de signatures sur le marché des transferts.

Arteta est sous pression pour obtenir des résultats à Arsenal

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait content de Dyche si Arteta était éliminé, Parlour a répondu : « Pourquoi pas ?

« Je ne sais pas s’ils suivront cette voie, mais si Arsenal me disait que Sean Dyche était le prochain manager… bien. On se mettrait derrière lui et on verrait comment on s’en sort.

