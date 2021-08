La légende d’Arsenal affirme qu’Arteta est « laissé pour compte » dans une critique féroce du recrutement

in

Paul Merson a remis en question le pouvoir de Mikel Arteta sur les transferts d’Arsenal après avoir critiqué leur recrutement “paresseux” sous Edu.

Arsenal a connu un début de saison perdant contre le nouveau promu Brentford et a beaucoup de travail à faire pour revenir à sa place. La saison dernière, ils ont raté la qualification européenne pour la première fois au 21e siècle. Une énorme reconstruction est en cours, mais des inquiétudes ont été exprimées quant à la direction dans laquelle ils se dirigent.

Jusqu’à présent cet été, ils ont signé Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga et Ben White. Ils semblent également conclure des accords pour Martin Odegaard et Aaron Ramsdale. Il marque un contraste par rapport aux fenêtres précédentes, grâce à l’accent mis sur les jeunes joueurs.

Malgré cela, des doutes subsistent quant à certaines de leurs décisions. Maintenant, l’ancien artilleur Merson a admis qu’il s’inquiétait toujours de la façon dont Arsenal avait supervisé les activités de transfert ces dernières années sous la direction du directeur technique Edu.

Merson a déclaré à Sky Sports : « C’est inquiétant à Arsenal. Vous pensez toujours : « Où vont-ils ?

« Edu est arrivé et le recrutement a été paresseux, si je suis honnête. Ça a été : « Oh, nous prendrons Willian gratuitement… nous prendrons David Luiz pour pas cher. »

«Je me souviens qu’il y a des années dans le football, les managers étaient jugés sur les signatures. Parfois, je pense qu’Arteta est laissé pour compte, et je ne sais pas à quel point il a son mot à dire dans tout cela.

Un accord sortant pour Arsenal a récemment été celui de Joe Willock, qui a finalement rendu son déménagement permanent à Newcastle après une période de prêt réussie entre janvier et la fin de la saison dernière.

Merson, cependant, ne voit pas la logique de le laisser partir du point de vue d’Arsenal.

Il a poursuivi : « Pourquoi laisseriez-vous partir Joe Willock ? Je ne dis pas qu’il est la réponse, mais il est passé par le club et veut 25 millions de livres sterling. Ce genre d’argent ne changera pas Arsenal.

«Ce n’est pas comme une vente Harry Kane ou Jack Grealish où vous obtenez 100 millions de livres sterling et pouvez reconstruire l’équipe.

“Mais Arsenal est prêt à payer beaucoup d’argent à Willian. Où est l’avenir là-dedans ? C’est des solutions rapides. Willock est sûrement un futur joueur et pour le présent, et peut être impliqué dans le plan.

La star d’Arsenal “à quelques jours de la sortie”

Un changement de direction peut être signifié par la nouvelle qu’Arsenal est sur le point de décharger l’un de ses joueurs les plus expérimentés.

Après avoir prolongé le contrat de Pierre-Emerick Aubameyang l’été dernier pour beaucoup d’argent, Arsenal n’a vu que peu de retour sur le terrain.

Par conséquent, ils sont réticents à proposer des offres similaires à d’autres joueurs – dont l’un pourrait maintenant être sur le point de sortir de façon imminente…

