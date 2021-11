La légende d’Arsenal, Arsene Wenger, rejette les allégations de cupidité concernant le plan biennal de la Coupe du monde, mais la star de Tottenham et de l’Angleterre, Harry Kane, était «trop occupé» pour en parler

Arsene Wenger a de nouveau soutenu les propositions de la FIFA pour des Coupes du monde biennales, affirmant que 99% des gens souhaitent voir des changements dans le sport – mais Harry Kane a refusé de le rencontrer pour discuter des plans.

Wenger a été nommé chef du développement mondial du football de la FIFA en 2019 et a passé une grande partie de son temps avec l’organisation à préparer des changements radicaux dans le jeu.

Wenger a de nouveau fait la promotion des plans de la FIFA pour les Coupes du monde biennales

Wenger a rejoint Rio Ferdinand et l’ancienne entraîneure américaine Jill Ellis pour soutenir les plans

Le légendaire manager d’Arsenal a discuté publiquement cette année de son intention d’organiser des Coupes du monde tous les deux ans, ce qui a été ridiculisé par une grande partie de la communauté du football.

De nombreuses ligues européennes de football, ainsi que l’UEFA, ont condamné les propositions, mais l’AFC et la CONCACAF sont restées ouvertes à l’idée.

S’exprimant sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand, Wenger a de nouveau été pressé par les plans aux côtés de l’ancienne entraîneure des États-Unis, Jill Ellis, alors qu’ils discutaient de « l’avenir du football ».

Wenger a réitéré à quel point il y a eu un soutien pour les changements dans la structure du football international.

Wenger dit qu’il existe un soutien écrasant pour résoudre le conflit entre le football international et le football de club

« Nous avons consulté et sur 100 footballeurs, 99% veulent des changements », a révélé Wenger.

« Parce qu’il y a trop de frictions entre le football de club et le football d’équipe nationale et maintenant nous avons des interruptions.

« À chaque interruption, nous avons des problèmes pour les entraîneurs des équipes nationales et pour les entraîneurs des clubs ; ils ne veulent pas relâcher les joueurs et l’équipe nationale n’a pas assez de joueurs pour jouer comme ils le souhaitent, et pas assez de temps pour s’entraîner.

« À l’avenir, une meilleure séparation entre le football d’équipe nationale et le football de clubs serait bénéfique pour le jeu, tout en réduisant le nombre de qualifications et en jouant plus de tournois à la fin de la saison. »

Wenger s’est rapproché de David Dein plus tôt dans la semaine

Il semble peu probable que ces 99% soutiennent les Coupes du monde biennales en plus des changements apportés au jeu, beaucoup suggérant que cette décision n’est qu’une prise de pouvoir de la FIFA.

L’augmentation du nombre de tournois empiéterait sur d’autres tournois continentaux tels que le Championnat d’Europe, et Ferdinand a expliqué à Wenger que le concept était basé sur la cupidité.

Wenger a affirmé que sa motivation n’était pas financière, déclarant : « J’ai été guidé uniquement par la façon dont nous pouvons améliorer le football dans le monde.

« En Europe, tout va bien, mais le gars qui est en Afrique samedi n’a qu’un choix qui est de regarder la Premier League.

Wenger pense qu’il est temps de regarder en dehors de l’Europe pour profiter au jeu plus large

« Dans son pays, rien ne se passe, car il n’y a pas de ligue, pas de ligue compétitive, ils ont aussi le droit de développer le jeu et de donner une chance à tous les talents du monde, c’est notre objectif. »

Avec une grande partie de l’Europe contre le terrain de Wenger, Ferdinand s’est demandé si le Français avait trouvé facile de parler aux gens à l’intérieur du jeu, une source surprise l’ayant refusé.

« Nous essayons. Nous sommes parfois confrontés à une certaine opposition », a déclaré Wenger. « Surtout certains pays, même en Angleterre.

« J’ai essayé de parler avec [England captain] Harry Kane et lui étaient occupés avec l’équipe nationale, mais nous parlons à beaucoup de gens.

L’attaquant de Tottenham Kane n’a pas eu de temps pour la légende d’Arsenal

Wenger a quitté la direction du football en 2018 après la fin d’un incroyable mandat de 22 ans à Arsenal, qui a vu trois titres de Premier League, sept FA Cups et un nouveau stade de classe mondiale dans le nord de Londres.

Le joueur de 72 ans a eu le temps de parler de sujets en dehors des propositions de la FIFA et a donné quelques réflexions intéressantes sur les joueurs de l’académie.

« De ce [Ferdinand’s] génération, il y avait des hommes qui sont venus au jeu et ont fait leur carrière grâce à leurs forces mentales », a expliqué Wenger.

«Parce qu’ils jouaient en premier à Stoke, ils ont dû se battre comme des fous chaque semaine pour montrer qu’ils ont la qualité.

Wenger détestait jouer à Stoke en tant que manager, mais pense que cela a profité à ses jeunes joueurs

« Nous sommes allés aujourd’hui détecter trop tôt [players] à 12, 13 ans, déjà les grands clubs sélectionnent les joueurs et les surprotégent.

« Peut-être faut-il encore encourager ces clubs à forger le caractère des joueurs dans une société devenue un peu trop protectrice, et trouver un meilleur équilibre.

« Développer l’initiative, forger le caractère des joueurs. La responsabilité, la fiabilité, est peut-être le défi de l’éducation moderne.