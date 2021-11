La légende d’Arsenal, Cesc Fabregas, à contrecœur, fait l’éloge de Tottenham pour la nomination d’Antonio Conte en tant qu’Italien soutenu pour remporter le succès de l’ancien homme de Chelsea

Même la légende d’Arsenal, Cesc Fabregas, a dû le remettre à Tottenham pour la signature d’Antonio Conte en tant que nouvel entraîneur-chef aujourd’hui.

Les Spurs se sont empressés de nommer Conte comme remplaçant de Nuno Espirito Santo dans un tourbillon de 24 heures.

.

Conte n’a pas perdu de temps pour se familiariser avec la vie à Tottenham

L’Italien a un palmarès impressionnant de titres de champion à la Juventus, à Chelsea et à l’Inter Milan.

Il sera désormais chargé de mettre fin à la sécheresse du trophée de Tottenham et cela pourrait juste inquiéter leurs rivaux.

Fabregas, qui a joué 303 matchs pour les Gunners, a salué à contrecœur la nomination de Conte.

Il a écrit sur Twitter: « Je déteste le dire mais quel rendez-vous des Spurs. »

Je déteste le dire mais quel rendez-vous des Spurs. – Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 2 novembre 2021

L’embauche de l’homme de 52 ans a naturellement suscité l’enthousiasme des fans, grâce à son illustre carrière à la fois en tant que joueur et en tant que manager.

L’homme lui-même avait un message simple pour la base de fans dans un clip partagé par le club.

Il a déclaré : « Mon message pour nos fans… n’en est qu’un. Je ferai tout pour mériter leur soutien.

Les Spurs ont remporté un trophée pour la dernière fois en 2008, le club ayant perdu plusieurs finales depuis lors et Conte aura la tâche de renverser la vapeur.

.

Conte est de retour en Premier League avec les Spurs, signant un premier contrat de 18 mois avec les Londoniens du nord

L’ancien héros de Chelsea, Andy Townsend, pense que l’Italien réussira son travail.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je pense qu’il le fera (réussir). Quel est ce succès, je ne sais pas. Je pense qu’il fera avancer Tottenham d’où ils sont maintenant, ce n’est pas particulièrement difficile.

« Il va le secouer. Beaucoup de ces joueurs des Spurs sont apparemment très à l’aise.

« Si vous voulez jouer pour un club de haut niveau, vous ne pouvez pas penser que vous êtes déterminé à jouer chaque match chaque semaine.

.

Conte sera chargé de livrer l’argenterie pour Tottenham

«Je pense qu’Antonio Conte va secouer ce club par le bas. Des opportunités se présenteront pour certains et sans aucun doute grâce à sa relation avec Paratici il y aura de nouveaux visages à l’horizon.

« Pour l’instant, le rythme de travail va s’améliorer, leur forme hors possession doit s’améliorer.

« Ils doivent travailler beaucoup plus dur et plus intelligemment. Beaucoup de travail pour Conte chez les Spurs, mais je pense que s’il est là-bas assez longtemps et qu’il obtient le soutien financier de Daniel Levy, il réussira ce travail.