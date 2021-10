La légende d’Arsenal Cesc Fabregas manque Highbury, appelle l’ancien patron de Chelsea Antonio Conte son entraîneur le plus dur, décrit N’Golo Kante et dit que la star de Liverpool est le meilleur faux neuf

Cesc Fabregas a qualifié Antonio Conte d’entraîneur le plus dur sous lequel il a joué alors que l’Espagnol a répondu à des questions sur Twitter sur un éventail de sujets.

Le joueur de 34 ans a connu une carrière illustre où il a remporté de nombreux titres de champion, des compétitions de coupe et des trophées internationaux.

Fabregas a remporté le titre de Premier League avec Chelsea sous Conte

Ayant joué en Angleterre, en Espagne et en France pour certains des meilleurs clubs d’Europe, il est capable de donner un aperçu fascinant des anciens managers, coéquipiers et joueurs actuels du jeu.

Fabregas a fait ses débuts professionnels il y a 18 ans et a publié un message sur ses réseaux sociaux pour marquer l’occasion.

Il a déclaré : « Il y a 18 ans aujourd’hui, j’ai fait mes débuts en tant que joueur de football professionnel. J’ai toujours l’impression que c’était hier que j’entrais pour la première fois dans le très spécial Highbury.

« Je ne sais pas comment le temps a passé si vite mais très chanceux d’avoir vécu tout cela pendant cette période.

« Merci @arsenal de m’avoir donné la meilleure opportunité de ma vie. »

Fabregas a fait ses débuts à Arsenal il y a 18 ans

Pour célébrer, il a organisé une séance de questions-réponses sur Twitter où il a répondu aux questions des fans sur un large éventail de sujets.

On lui a demandé quel était l’entraîneur le plus dur avec lequel il avait joué et a répondu qu’il s’agissait d’Antonio Conte, qui est actuellement lié au remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United.

Fabregas était à Chelsea pendant les deux années de Conte au club où ils ont remporté ensemble la Premier League et la FA Cup.

Il était coéquipier avec Andreas Christensen à Stamford Bridge et a fait l’éloge du défenseur central.

Le milieu de terrain a écrit : « Quel joueur. Très sous-estimé. Il est très timide et ne fait pas trop de bruit car il ne fait pratiquement pas d’erreurs.

Fabregas était à Chelsea lorsqu’ils ont signé N’Golo Kante de Leicester en 2016, avant de remporter le titre la saison suivante.

Fabregas et Kante étaient coéquipiers à Chelsea

Lorsqu’on lui a demandé de décrire le milieu de terrain français en trois mots, il a répondu : « Le grand patron ».

Naturellement, de nombreuses questions posées concernaient Arsenal et son passage au club du nord de Londres.

Il a dit que Highbury était le «stade qui me manquait le plus». Quel endroit spécial’.

Lorsqu’on lui a demandé qui était le joueur le plus dur contre lequel il avait joué à Arsenal, Fabregas a répondu : « Steven Gerrard. »

Fabregas a nommé Gerrard comme son adversaire le plus coriace

Le milieu de terrain monégasque a également nommé Alexander Hleb comme le joueur le plus sous-estimé avec lequel il ait jamais joué.

Fabregas a également été interrogé sur qui est le meilleur faux neuf en ce moment et il a déclaré: « Firmino facile. »

L’Espagnol a parfois joué ce rôle pour Barcelone, mais a admis que ce n’était pas le poste dans lequel il voulait jouer.

Il a déclaré : « J’ai vraiment apprécié ça et ça a très bien fonctionné, mais ce n’était évidemment pas là où je voulais jouer pour le moment. Je me suis toujours considéré comme un milieu de terrain.

Firmino a réécrit le livre de règles sur la façon de prospérer en tant qu’attaquant de Premier League