La légende d’Arsenal change de ton sur le rachat potentiel des Gunners par Daniel Ek

Patrick Vieira avait précédemment soutenu Daniel Ek pour devenir propriétaire d’Arsenal (Photo: .)

Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, s’est distancié du projet de rachat d’Arsenal par Daniel Ek, après avoir soutenu cette décision plus tôt dans l’année.

La légende d’Arsenal était ouverte à son soutien au milliardaire suédois pour acheter le club, aux côtés d’autres icônes des Gunners Thierry Henry et Dennis Bergkamp, ​​qui étaient également dans le camp d’Ek.

Les discussions sur une prise de contrôle par le cofondateur de Spotify sont devenues un peu silencieuses après qu’une offre a été rejetée par les propriétaires actuels en mai, bien qu’Henry ait insisté sur le fait qu’Ek n’allait nulle part, affirmant le mois dernier qu' »il était là pour rester ».

Le soutien de Vieira a cependant diminué, ce qui est compréhensible puisqu’il a maintenant pris la direction de Crystal Palace et qu’il se concentre entièrement sur les Eagles plutôt que sur Arsenal.

Interrogé sur son soutien antérieur à Ek en remplacement de la famille Kroenke, Vieira a déclaré: « Je m’exprimais simplement en tant que Patrick, ancien joueur de football d’Arsenal.

«Ce commentaire était basé sur l’évolution de la direction (du club). Je parlais à quelqu’un qui avait un point de vue différent et une façon différente de faire avancer (de l’avant) Arsenal Football Club.

Daniel Ek reste intéressé par l’achat d’Arsenal (Photo: .)

« C’était la raison pour laquelle Dennis et Thierry étaient impliqués dans le genre de situation dans laquelle se trouvait Arsenal.

«Je suis dans une position différente de celle d’il y a quelques mois. Je ne vais donc pas m’exprimer de la même manière que lorsque j’étais juste un ancien joueur de football d’Arsenal.

Avant que Vieira ne revienne en Premier League en tant que manager de Palace, il a parlé très positivement de l’intérêt d’Ek pour Arsenal.

« Après le temps que j’ai passé avec Daniel, je pense personnellement qu’il est temps de changer de propriétaire et je pense qu’il est la bonne personne pour ramener le bonheur dans ce club de football », a déclaré Vieira au Daily Mail en mai.

« Nous n’avons pas parlé de nous-mêmes. Ce qui arrive à ce club en ce moment est plus grand que Dennis, Thierry ou moi-même. Nous sommes préoccupés par la façon dont nous pouvons aider Daniel, car nous croyons fermement qu’il peut le faire passer à un niveau différent.

Daniel Ek s’exprimant lors d’une journée des investisseurs Spotify (Photo: . pour Spotify)

« Nous n’avons pas parlé de ce que nous ferons si Daniel obtient le club. Nous n’avons pas encore entamé cette conversation parce que ce n’est pas la priorité. La priorité est de redonner au club son ADN et ce qu’il mérite.

« Ce qui est vraiment important, c’est de comprendre le club de football, les fans, le pays où vous êtes. Nous avons ce genre de crédibilité parce que nous savons de quoi nous parlons en raison du nombre d’années que nous passons en Angleterre et à Arsenal. Nous avons une expérience que nous pouvons apporter au club de football.

Ek était à l’impressionnante victoire 3-1 sur Tottenham le mois dernier avec Henry, le Français faisant le point sur la position du Suédois sur le rachat proposé de Monday Night Football de Sky Sports le lendemain.

Thierry Henry est toujours à bord avec Ek (Photo: . pour Amazon Prime)

« Pour pouvoir y arriver, vous devez demander à quelqu’un de répondre de l’autre côté », a déclaré Henry à Sky Sports. «Ce n’est pas encore arrivé, mais nous et lui sommes là pour rester.

— Alors, voyons ce qui va se passer. Mais pour le moment, nous avons apprécié la victoire d’hier.

« Il n’y a pas de dialogue pour le moment et je pense que ce sera un long processus. Je l’ai dit la dernière fois que j’étais dans l’émission [in May]. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas vraiment.

« Mais nous sommes là pour rester. »



