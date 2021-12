La légende d’Arsenal, David Seaman, réplique aux commentaires de Gary Neville sur Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang est sans but lors de ses six derniers matchs avec Arsenal (Photo: .)

La légende d’Arsenal, David Seaman, a déclaré qu’il n’était « pas inquiet » du manque de forme de Pierre-Emerick Aubameyang et a soutenu l’attaquant pour qu’il « devienne bon très bientôt ».

Aubameyang a connu sa saison la moins productive devant le but la saison dernière, ne marquant que 15 fois dans toutes les compétitions, mais a bien commencé la campagne 2021/22 avec cinq buts lors de ses six premières apparitions.

L’ancien attaquant du Borussia Dortmund, âgé de 32 ans, a cependant semblé être l’ombre de lui-même ces dernières semaines et est désormais sans but lors de ses six derniers matches pour l’équipe du nord de Londres.

Mikel Arteta a éliminé Aubameyang de son onze de départ à Everton hier soir et Eddie Nketiah a été recruté à la place du capitaine d’Arsenal à la 71e minute alors que les visiteurs cherchaient à mettre le jeu au lit à Goodison Park.

Mais Richarlison a annulé le premier match de Martin Odegaard à la 80e minute – après avoir exclu deux tentatives antérieures pour hors-jeu – et Aubameyang a été laissé sur le banc jusqu’à la 85e minute lorsqu’il a remplacé Alexandre Lacazette.

Les yeux d’Aubameyang se sont illuminés alors qu’il avait une occasion en or d’égaliser à la huitième minute du temps d’arrêt, mais l’international gabonais a retiré sa frappe loin du poteau de Jordan Pickford et Everton a tenu bon pour assurer une victoire 2-1.

«Il est juste très peu confiant. Il doit sortir sur ce terrain d’entraînement et vraiment pratiquer sa finition, prendre confiance en s’entraînant », a déclaré l’ancien gardien de but d’Arsenal Seaman à Sky Sports ce matin.

«Il manque vraiment de confiance en ce qui concerne cette décision finale et cette arrivée finale. Il en a raté un contre Newcastle, mais on s’en est remis.

«Ce n’était pas une chance facile hier soir, mais c’était une bonne chance. C’est dommage qu’il traverse ce qu’il fait, mais tous les attaquants passent par là.

» Si vous regardez Harry Kane à Tottenham, un but toute la saison et vous vous dites : » Wow, qu’est-il arrivé à Harry Kane ? ! « , mais avec Aubameyang, c’est juste une chose que je ressens.

«Nous savons tous qu’il peut le faire parce que nous l’avons vu le faire dans le passé. Nous attendons juste ce petit coup de pouce et j’espère qu’il obtient un tap-in de deux pieds et cela lui redonne confiance.

Aubameyang a raté une glorieuse chance de niveler la mort (Photo: .)

S’exprimant sur Monday Night Football, Gary Neville a déclaré que « quelque chose d’un peu gênant » se préparait entre Mikel Arteta et Aubameyang.

L’ancien arrière droit de Manchester United et de l’Angleterre a même suggéré qu’Aubameyang pourrait vouloir chercher une issue de secours hors d’Arsenal étant donné que sa relation avec Arteta commençait à » tourner un peu au vinaigre «

Mais Seaman a été « surpris » par les commentaires de Neville et pense que l’attaquant lutte simplement pour la confiance et traverse une mauvaise passe.

« J’ai vu Gary Neville faire ces commentaires hier soir et j’ai été un peu surpris d’être honnête. Je ne vois pas ça, je ne vois pas du tout ça », a ajouté Seaman.

« Je pense que c’est juste le fait qu’il ne joue pas très bien et qu’il a un de ces patchs.

« C’est pourquoi il a été laissé de côté. Lacazette est arrivé et s’en sort très bien.

«Il a décidé de mettre Nketiah, nous avons vu pourquoi, car il se crée une petite chance, mais je ne suis pas inquiet pour la situation d’Aubameyang. Je pense qu’il viendra bien très bientôt.

L’ancien gardien d’Arsenal Seaman a sauté à la défense d’Aubameyang (Photo: .)

Lorsqu’on lui a demandé si Arsenal devrait se tourner vers la fenêtre de transfert de janvier pour résoudre le problème, Seaman a répondu: « Pas pour moi, non, car nous savons tous de quoi Aubameyang est capable.

« À quel point serait-ce frustrant s’il allait dans un autre club et commençait à jouer comme si nous savons qu’il peut jouer ? Il s’agit pour nous de tirer le meilleur parti de lui.

Les hommes d’Arteta occupent la septième place du classement après leur défaite à Everton (Photo: .)

Bien que « déçu » par le résultat, Seaman est catégorique, Arsenal va dans la « bonne direction » sous Arteta.

« C’était décevant parce que nous avons eu des chances », a-t-il poursuivi.

« Je sais que Mikel a dit qu’il n’était pas satisfait de la performance par la suite, mais quand on regarde en arrière les occasions que nous avons créées à des étapes vraiment importantes du jeu, c’était décevant.

« Vous ne vous inquiétez pas encore parce que je pense que l’essentiel est que nous devons devenir un peu plus cohérents dans nos performances.

« Les équipes contre lesquelles nous avons perdu, c’étaient des matchs difficiles de toute façon et puis Everton à l’extérieur est toujours un match difficile, ils avaient une chance de les obtenir.

« D’accord, ils ont eu deux buts refusés pour de très légers hors-jeu – j’adorais le VAR hier soir – mais nous allons dans la bonne direction si vous le regardez dans l’ensemble.

« Je pense que les fans sont définitivement à bord et, pour moi, je vois l’excellent travail que Mikel fait sur le terrain d’entraînement et que cela continue longtemps. »



