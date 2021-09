La légende d’Arsenal Ian Wright célèbre comme un fou devant l’icône de Tottenham Glenn Hoddle alors que les Gunners revendiquent le droit de se vanter dans le derby du nord de Londres

– Il y a une réalité aujourd’hui avec les boxeurs qui composent le “Pound for Pound”. Que 𝐒𝐚𝐮́𝐥 “𝐂𝐚𝐧𝐞𝐥𝐨” 𝐀𝐥𝐯𝐚𝐫𝐞𝐳 soit ou non le #1 “Balance pour Balance”, il y aura toujours des expressions de certains fans de l’os rouge du Mexicain, essayant de minimiser ou de minimiser le grand triomphe d’un boxeur qui menace […] More