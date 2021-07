La légende d’Arsenal Ian Wright réagit au transfert imminent de Granit Xhaka

Ian Wright a discuté du départ imminent de Granit Xhaka d’Arsenal (Photos: .)

Ian Wright dit qu’il n’y a “aucun moyen” qu’Arsenal vende Granit Xhaka sur la base de sa forme Euro 2020, mais admet que les Gunners ont rarement vu le meilleur d’un joueur qui semble maintenant se diriger vers Rome.

Xhaka, 28 ans, devrait rejoindre le club italien après la campagne de la Suisse à l’Euro, mettant ainsi fin à son séjour de cinq ans à Arsenal.

Le milieu de terrain a connu une période mouvementée dans le nord de Londres, jouant plus de 200 fois pour Arsenal, mais souvent flatteur de tromper et de se brouiller avec les fans du club en cours de route.

Il a cependant connu une campagne impressionnante pour le Championnat d’Europe, et Wright dit qu’il a été “magnifique” lors de la brillante victoire de la Suisse sur la France, tenante de la Coupe du monde, plus tôt dans la semaine.

La performance de Xhaka a été douce-amère pour Wright et de nombreux fans d’Arsenal qui ont rarement vu le milieu de terrain dominer les matchs des Gunners, et se préparent maintenant à son départ des Emirats.

S’exprimant sur le podcast Football Show d’ITV, Wright a déclaré: ” C’est le meilleur que je l’ai jamais vu [Xhaka] jouer.

“Je ressens pour lui parce que c’est quelqu’un dont j’ai été très critique dans le passé et quand vous voyez une performance comme, le blâmez-vous ou les entraîneurs de ne pas avoir obtenu ces performances de lui dans le passé?”



Xhaka a été nommé joueur du match après que la Suisse a battu la France à l’Euro 2020 (Photo: .)

«Je ne l’ai jamais vu habitué à cet effet. Il n’y a aucune chance qu’Arsenal vende un joueur qui peut jouer comme ça, à ce niveau.

“Donc, malheureusement pour nous, il semble qu’il s’en aille mais je suis ravi pour lui car il a répondu à de nombreuses critiques. Il était magnifique.

Sur son propre podcast Ringer FC, Wright a ajouté : « Puis-je dire quelque chose sur Granit Xhaka ? J’ai été ravi de voir à quel point il a bien joué, c’est le meilleur que je l’ai jamais vu jouer.

«Il était partout, il a tout fait et on dirait qu’il va probablement à Rome. Il n’a pas été mon joueur préféré, mais ce que nous avons vu dans ce match était un milieu de terrain complet qui a été utilisé correctement.



Le patron des Gunners, Mikel Arteta, semble prêt à perdre Xhaka de son équipe (Photo: .)

“Le voir jouer aussi bien et savoir ce dont nous avons besoin à Arsenal, c’est dommage que nous n’ayons jamais obtenu de telles performances pour une raison quelconque. C’est dommage.’

L’ancien joueur d’Arsenal Ray Parlour, quant à lui, pense qu’un transfert en Serie A est “parfait” pour Xhaka.

« Il a fait un très bon match contre la France, mais peut-il le faire à chaque match ? Il a bien joué lors de ce tournoi, a été efficace au milieu de terrain », a déclaré Parlour à Gambling.com.

“Il a eu de bons matchs comme ça à Arsenal, mais je pense juste que la mobilité est la clé en Premier League et ça lui manque.

“Le football international peut parfois être un peu plus lent, le jeu de construction n’est pas aussi rapide, ce qui ne convient pas à son jeu.

“S’il va à Rome, je pense que l’Italie est parfaite pour lui. C’est un jeu plus lent là-bas et vous savez que Xhaka a la capacité de passer pour exceller là-bas.

« Qu’il y aille ou non, nous devrons voir. Je suis sûr que Mikel Arteta est à travers la situation.

« La cohérence est si importante au milieu de terrain, vous devez jouer comme cette semaine-là et parfois il a eu de mauvais matchs – comme 4 matchs sur 10 – et vous avez besoin d’un joueur qui vous garantira un 7, 8 ou 9 chaque semaine, ce qui est difficile à trouver.

“Je pense que c’est pourquoi il n’a pas été en mesure de reproduire cette forme suisse pour Arsenal, bien qu’il ait été bien meilleur la saison dernière pour être juste avec lui. Le rythme de la Premier League est peut-être juste un peu trop pour lui.

