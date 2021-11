La légende d’Arsenal impliquée alors que la star de Man Utd est invitée à sécuriser le mouvement de choc

Dennis Bergkamp pourrait être influent dans un transfert choc en Premier League entre Arsenal et Man Utd, selon les rapports.

Le Néerlandais a marqué plus de 100 buts pour Arsenal au cours d’une période de 11 ans extrêmement réussie dans le nord de Londres. Il a aidé les Gunners, alors dirigés par Arsène Wenger, à remporter trois titres de Premier League et quatre FA Cups.

Bergkamp a pris sa retraite à l’été 2006 et a depuis travaillé comme entraîneur. Il a eu des sorts chez les géants néerlandais de l’Ajax et de l’équipe nationale des Pays-Bas. L’homme de 52 ans est actuellement bénévole chez les U21 d’Almere City dans la ligue néerlandaise des jeunes.

Le Daily Star rapporte que Bergkamp est en contact avec Donny van de Beek de Man Utd au sujet de l’avenir du milieu de terrain.

C’est parce que van de Beek sort avec la fille de Bergakmp, Estelle. La légende d’Arsenal aurait conseillé à van de Beek d’obtenir un changement de Premier League en 2020, ce qui l’a vu déménager à Old Trafford pour 35 millions de livres sterling.

Cependant, cela n’a jamais fonctionné pour le meneur de jeu de Manchester. Il s’est limité à des camées principalement tardifs lors de sa première saison.

On espérait que le manager Ole Gunnar Solskjaer donnerait à van de Beek plus d’occasions d’impressionner en 2021-2022. Cela ne s’est pas produit car le Néerlandais n’a joué que six minutes en championnat.

Le rapport affirme que Bergkamp continue d’être en discussion avec van de Beek sur son avenir. Il pourrait conseiller à la star de rejoindre Arsenal pour poursuivre sa carrière.

Mikel Arteta s’est intéressé à van de Beek pendant ses années avec l’Ajax. Arsenal a été battu à sa signature par ses rivaux Man Utd.

Un transfert pourrait désormais avoir lieu en 2022 si Bergkamp convainc son compatriote sur les Gunners.

Ils ne seraient pas la seule équipe à rechercher un accord. Everton sont des admirateurs du joueur et veulent le prendre en prêt en janvier.

Des rapports récents en provenance d’Espagne révèlent que Barcelone est également intéressée. Ils veulent réunir van de Beek avec son coéquipier international Frenkie de Jong.

Six managers de Tottenham pires que Nuno Espirito Santo

Bukayo Saka salue la star d’Arsenal en « grande forme »

Pendant ce temps, l’ailier d’Arsenal Saka a salué la signature estivale d’Aaron Ramsdale. Le gardien a été amené de Sheffield United pour un montant de 30 millions de livres sterling.

Malgré les premières inquiétudes concernant ses capacités, Ramsdale a conquis les fans d’Arsenal avec des performances de haut niveau. Il a réussi un double arrêt de classe mondiale lors de la récente victoire 2-0 contre Leicester City.

À l’arrêt du joueur de 23 ans, Saka a déclaré : « De mon point de vue, c’était un but à 100 %, puis il l’a sauvé.

« La deuxième action, je pensais que ça allait être un nouveau but et il nous a encore sauvés.

« Je ne sais pas comment il l’a sauvé, puis il l’a sauvé à nouveau. Alors chapeau à lui de ma part. Il était notre meilleur joueur et il méritait une cage inviolée.

«Il continue de surprendre tout le monde et il est en grande forme. J’espère juste qu’il pourra continuer comme ça parce qu’il fait une grande différence.

LIRE LA SUITE: Arsenal apprend sa position dans la chasse aux attaquants alors que la hiérarchie devient claire