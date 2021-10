La légende d’Arsenal Marc Overmars en pourparlers à Newcastle et veut Erik ten Hag

Le directeur sportif néerlandais pourrait se voir remettre une énorme cagnotte de transfert (Photos: .0

La légende d’Arsenal, Marc Overmars, est en pourparlers avec Newcastle United pour devenir le nouveau directeur du football du club – et il a déjà identifié le manager qu’il souhaite nommer.

Les Magpies ont limogé Steve Bruce la semaine dernière et placé Graeme Jones en charge du gardien pour le match nul 1-1 de samedi contre Crystal Palace alors qu’il restera dans l’abri pour le choc de la semaine prochaine avec Chelsea.

Des discussions ont eu lieu avec une multitude de candidats à la direction, l’ancien patron rom Paulo Fonseca étant le dernier nom à l’étude, bien que la recherche d’un nouveau directeur sportif par le club puisse compliquer les choses.

Les nouveaux propriétaires étaient à Selhurst Park pour le match nul 1-1 de samedi (Photo: .)

Les nouveaux propriétaires de Newcastle souhaitent idéalement installer un directeur du football expérimenté et éprouvé avant de nommer un nouveau manager, cette personne ayant son mot à dire sur le nouvel entraîneur.

Selon The Mirror, les propriétaires saoudiens du club de Tyneside ont fait de l’ancien ailier d’Arsenal Overmars leur principale cible, le Néerlandais ayant forgé une excellente carrière à l’Ajax après avoir raccroché ses bottes.

Les pourparlers ont commencé et Overmars serait intéressé à déménager à St James ‘Park après avoir été promis qu’il recevrait des fonds importants.

Pour rendre les choses encore plus intéressantes, le joueur de 48 ans sait déjà quel manager il veut succéder à Steve Bruce à Newcastle : l’entraîneur-chef de l’Ajax Erik ten Hag.

Overmars aimerait amener son compatriote avec lui en Premier League, le duo ayant connu un énorme succès ensemble en Eredivisie, jouant un football offensif divertissant et expansif.

Ten Hag pourrait-il rejoindre Overmars pour déménager à Newcastle? (Photo : .)

Cependant, Ten Hag pourrait prendre un peu de persuasion pour quitter Amsterdam après avoir rejeté un déménagement à Tottenham l’été dernier alors qu’il a également signé une prolongation de contrat.

Overmars, quant à lui, a une clause dans son contrat qui signifie qu’il peut quitter l’Ajax après seulement trois mois de préavis afin de passer dans l’une des meilleures ligues européennes.

Newcastle a le budget pour quadrupler le salaire actuel d’Overmars, bien que les Magpies envisagent également l’ancien directeur sportif de Lille Luis Campos et Michael Edwards de Liverpool pour le rôle.



