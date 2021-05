La légende d’Arsenal Martin Keown parle de la santé mentale et de la façon dont il a gardé Arsène Wenger à distance en tant que joueur

Martin Keown était une présence intimidante sur le terrain de football pour Arsenal et a fait peur à ses adversaires et à ses coéquipiers.

Le triple vainqueur de la Premier League a admis qu’il savait qu’il ne pouvait montrer aucune faiblesse pendant ses jours de jeu, une histoire trop familière pour les joueurs de sa génération.

.

Martin Keown a remporté trois ligues Premier sous Arsène Wenger à Arsenal

Keown garderait le manager Arsène Wenger à distance pour donner l’impression que tout allait bien pour lui.

L’ancien international anglais a exhorté les joueurs à prendre la parole et à admettre qu’ils ont besoin d’aide s’ils ont des problèmes de santé mentale.

S’adressant à Jim White sur talkSPORT, Keown a déclaré: «C’est une force de pouvoir exprimer les problèmes que vous rencontrez et d’admettre que vous avez besoin d’aide.

«À l’époque, c’était perçu comme une faiblesse. C’est intéressant car au fil des années vous avez du hasard.

«Je pense qu’il est également important que vous soyez stable.

«J’étais probablement trop sensible lorsque j’ai été exclu de l’équipe et qu’il y aurait eu une dispute.

.

Keown a disputé plus de 750 matchs au cours de sa carrière professionnelle pour Arsenal, Aston Villa, Everton, Leicester et Reading

«Certes, quand Arsène Wenger est arrivé, j’ai décidé que j’allais me mettre sur une île. Il était sur son île et j’avais besoin de démontrer que le monde était formidable pour moi et que j’allais bien.

«S’il voulait me choisir, vous me choisissez. C’est à vous. Il y a des requins et toutes sortes dans les eaux autour de moi, et pour nous deux, mais je dois démontrer que je suis solide dans mon comportement et comment je travaille.

«Il m’a toujours choisi. C’est important en tant que joueur, mais s’il y a un problème, ne le cachez pas. Si vous avez besoin d’aide, parlez-en.

Keown a disputé 449 matchs pour Arsenal sur deux périodes au cours de l’une des périodes les plus illustres de l’histoire du club.

.

Keown a également fait 43 apparitions pour l’Angleterre

En plus de ses trois titres de Premier League, il a remporté trois FA Cup et la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe.

Le joueur de 54 ans a admis qu’il avait l’habitude de ramer avec les précédents patrons d’Arsenal s’il ne faisait pas partie de l’équipe.

«Si vous voulez me laisser tomber, dans mon monde, je suis le meilleur. Je ne peux montrer aucune faiblesse. Il y avait des situations autour de lui (Wenger) en termes de sélection quand il y avait des doutes quand je reviendrais d’une blessure », a déclaré Keown.

. – .

Wenger a passé 22 ans en tant que manager d’Arsenal et Keown s’est ouvert sur sa relation avec le Français

«Je ne frapperais pas à sa porte pour lui demander ‘est-ce que je vais jouer?’ Je savais que j’allais jouer et je devais dégager cette aura que j’allais être dans l’équipe.

«C’est pourquoi j’ai adopté ce style. En tant que jeune homme, j’étais un peu différent. J’ai eu pas mal de querelles avec George Graham, j’ai eu pas mal de querelles avec Graham Taylor parce que je voulais ce qui allait bien avec l’équipe.

«J’ai toujours voulu être aussi parfait que possible et me donner les meilleures chances d’être aussi parfait que possible.

«Quand je sentais que quelqu’un n’était pas dans mon coin et ne m’aidait pas, alors je pouvais réagir.»