La légende d’Arsenal Patrick Vieira envoie des conseils à Mikel Arteta sur le prochain capitaine

Pierre-Emerick Aubameyang a été démis de ses fonctions de capitaine d’Arsenal (Photo: .)

Patrick Vieira pense qu’Arsenal devrait rechercher un « leader positif » qui « donnera l’exemple » au reste de l’équipe après que Pierre-Emerick Aubameyang ait été démis de ses fonctions de capitaine du club.

Aubameyang a été omis de l’équipe de la journée d’Arteta pour la récente victoire 3-0 des Gunners sur Southampton en raison d’un problème disciplinaire, la dernière d’une longue série de violations au cours de la période de deux ans de l’attaquant avec le brassard.

Il est depuis apparu qu’Aubameyang a été signalé en retard au travail après un voyage autorisé en France et l’international gabonais ne sera pas pris en compte pour la sélection avant le choc d’Arsenal avec West Ham.

Arteta n’a pas encore confirmé qui succédera à Aubameyang en tant que skipper, mais on pense que Kieran Tierney, Granit Xhaka, Aaron Ramsdale, Ben White et Alexandre Lacazette sont tous en lice pour reprendre les rênes.

« Nous avons besoin d’un peu de temps. Il faut un peu de temps pour cicatriser. Pour l’instant, il n’est pas impliqué dans l’équipe », a déclaré Arteta aux journalistes lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le derby de Londres mercredi aux Emirats.

« Ce que je peux dire pour le moment, c’est que nous avons pris cette décision qui est malheureusement difficile.

« Si je devais choisir, je n’aimerais pas être assis ici à parler de ça. Le suivant est qu’il n’est pas impliqué dans l’équipe.

Vieira a été capitaine d’Arsenal de 2002 à 2005 (Photo: .)

S’il y a un homme qui sait plus que quiconque ce qu’il faut pour être skipper d’Arsenal, c’est la légende du club Vieira, qui a été le lieutenant de confiance d’Arsène Wenger de 2002 jusqu’à son départ en 2005.

La question du poste de capitaine d’Arsenal a été soulevée lors de la conférence de presse d’avant-match de Vieira avant le choc de Crystal Palace avec Southampton et le Français a expliqué ce qu’il recherche chez un capitaine.

« Je pense qu’en tant que manager, vous voulez toujours que votre capitaine soit l’un des leaders, un leader positif sur et en dehors du terrain », a déclaré Vieira aux journalistes.

«Vous voudrez que votre capitaine donne l’exemple et, évidemment, le capitaine aura toujours, je crois, une relation particulière avec le manager.

« Mais pour avoir cela, vous devez être un leader positif. »

Arteta a perdu patience avec le mauvais chronométrage d’Aubameyang (Photo: .)

S’adressant exclusivement à Metro.co.uk via FreeSuperTips, l’ancien coéquipier de Vieira à Arsenal, Nigel Winterburn, a suggéré qu’il y avait jusqu’à cinq joueurs avec les informations d’identification pour remplacer Aubameyang en tant que capitaine.

« Je pense qu’il est important en ce moment d’écouter ce que les fans pensent et je pense qu’ils auront les mêmes pensées que moi. Vous voulez quelqu’un qui sera un habitué, qui reste en forme et en bonne forme », a déclaré l’ancien arrière latéral d’Arsenal et d’Angleterre.

« Évidemment, vous ne pouvez pas simplement vous baser sur cela, car des blessures et un manque de forme peuvent survenir, mais ce doit être quelqu’un qui peut imposer le respect dans le vestiaire et autour du terrain d’entraînement.

« Il m’est difficile de porter ce jugement parce que je ne suis pas dans et autour du terrain d’entraînement, donc je ne sais pas qui commande ce respect et semble être le joueur vers lequel les autres se tournent pour obtenir des conseils.

‘Je penserais qu’à ce moment-là [Kieran] Tierney serait mis en avant, Gabriel pourrait être mis en avant, Ben White et moi avons entendu parler de [Aaron] Ramsdale.

‘Un autre que je jetterais dans le chapeau serait [Bukayo] Saka parce qu’il a été le seul joueur hors du commun au cours de cette période où Arsenal a essayé de progresser et de réduire l’écart sur les quatre premiers.

« Il a été le joueur le plus remarquable, donc je pense que cela finira par se résumer à Mikel Arteta qui veut quelqu’un qui s’exprime et donne l’exemple sur et en dehors du terrain. »



