La légende d’Arsenal Patrick Vieira révèle qu’il a eu des entretiens avec Harry Redknapp sur le transfert de choc à Tottenham

La légende d’Arsenal, Patrick Vieira, a rappelé qu’il avait déjà discuté d’un éventuel transfert de choc à Tottenham.

Le manager de Crystal Palace a répondu à un certain nombre de questions sur sa rivalité passée avec le club du nord de Londres avant le choc des Eagles avec Tottenham samedi, en direct sur talkSPORT.

Comment les fans d’Arsenal verraient-ils Vieira s’il se rendait plus tard aux Spurs ?

Vieira a passé neuf ans avec le grand rival de Tottenham, Arsenal, et a aidé les Gunners à remporter le titre de Premier League à White Hart Lane en 2004, mais cinq ans plus tard, des discussions ont eu lieu avec Harry Redknapp – qui était en charge des Spurs à l’époque – sur un changement sensationnel de Inter Milan.

« C’est trop loin et il y a longtemps. Je ne me souviens pas », a déclaré l’entraîneur-chef des Eagles avec un sourire.

« Non, c’était une période où je voulais vraiment revenir en Premier League.

“Connaissant très bien Harry et l’admirant en tant que manager, nous avons eu une conversation sur différentes options, mais à la fin, il n’y avait aucune chance que je vienne en Angleterre et que j’aille aux Spurs, aucune chance.”

Avant le coup d’envoi de l’heure du déjeuner, l’ancien capitaine d’Arsenal a été invité à comparer l’attaquant de Tottenham Harry Kane et l’ancien coéquipier Thierry Henry.

Vieira a fait l’éloge de l’attaquant des Spurs, qui est à neuf buts du total des 175 buts du Français en Premier League, mais a admis que le grand Gunners était à un “niveau différent”.

Poussé à élaborer, le patron des Eagles a admis : « Thierry pouvait tout faire.

«Il avait du rythme, de la puissance, il pouvait courir derrière, pouvait mettre le ballon dans ses pieds et dribbler devant trois ou quatre joueurs et aller marquer le but. Peut-être parce que j’ai joué avec Thierry, je le vois différemment.

« C’est peut-être plus facile pour moi de parler de Thierry que de parler de Kane. C’est quelque chose que vous devez également prendre en considération ! Mais je vois Thierry comme dans le top trois de tous les temps.

Henry et Vieira ont joué ensemble à Arsenal pendant six ans

Palace a signé son propre attaquant français le jour de la date limite de transfert, s’assurant les services d’Odsonne Edouard du Celtic.

Le joueur de 23 ans a marqué en moyenne un but tous les deux matchs en Écosse et a marqué 17 fois en 14 apparitions pour les moins de 21 ans de France.

“Je pense qu’il a très bien joué au Celtic si vous regardez les buts qu’il a marqués, si vous regardez à quel point il a bien joué et les buts qu’il a marqués pour les moins de 21 ans”, a déclaré Vieira à propos de son compatriote.

« Il déplace maintenant des clubs et il y aura de nouveaux défis à relever. Le potentiel est là et nous, en tant que club, devons l’aider à passer à un niveau différent.

Vieira soutient l’ancien leader du Celtic pour ajouter une puissance de feu bien nécessaire à Palace

“J’attends également plus d’engagement et de désir de sa part de montrer qu’il veut s’améliorer, qu’il veut faire partie de ces meilleurs joueurs qui se portent bien en Premier League. Ce sera un grand défi pour lui et nous lui apporterons le soutien dont il a besoin.

Edouard est l’un des trois débutants potentiels pour Palace ce week-end avec le milieu de terrain Will Hughes – amené de Watford fin août – et la signature estivale Michael Olise, qui est à nouveau en forme après une blessure au dos.

Olise était l’une des stars du championnat Sky Bet la saison dernière avec Reading et Vieira a exhorté à la prudence mais a eu du mal à contenir son enthousiasme.

“La Premier League est un niveau différent, donc Michael aura besoin de temps pour s’adapter et aura besoin de temps pour comprendre le niveau”, a-t-il insisté.

Vieira n’a pas encore gagné en Premier League en tant que patron de Crystal Palace

«Il est vraiment bon techniquement, vraiment bon dans un un contre un, un gaucher qui est vraiment composé sur le ballon. Il peut marquer, créer quelque chose et c’est un joueur assez créatif.

«C’est un ailier qui aime entrer en contact avec d’autres joueurs, donc c’est un très bon talent, un talent vraiment spécial.

« Nous savons en même temps que le talent ne suffit pas. Il aura besoin d’exprimer ce talent autour d’un collectif et l’équipe que nous mettons en place lui permettra de s’exprimer, mais c’est un jeune joueur vraiment passionnant.

